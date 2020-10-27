Инвестор из Сингапура построит в Ташобласти "Нурафшон сити"

Сингапурская компания должна будет разработать технико-экономическое основание проекта к концу первого квартала 2021 года.

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Хоким Ташкентской области Рустам Холматов и председатель сингапурской компании Universal Success Enterprises Limited Прасун Мукерджи в онлайн-режиме подписали генеральное соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства "Нурафшон сити" в столичной области.

Сингапурская компания должна будет разработать технико-экономическое основание проекта к концу первого квартала 2021 года. Общая площадь проекта - около 2,833 га, передает ИА Dunyo.

Проект предусматривает прямые иностранные инвестиции или кредитные линии зарубежных финансовых институтов, привлекаемых Universal Success Enterprises Limited или консорциумом зарубежных компаний, формируемых Universal Success Enterprises Limited, под свои инвестиционные обязательства.

Общий объем инвестиций будет определен по итогам подготовки ТЭО проекта.