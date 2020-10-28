18:03 28 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Срочно:
В Каракалпакстане с неба упал необычный предмет - фото

В Каракалпакстане с неба упал необычный предмет - фото

Хокимият Муйнакского района
Общество
Получить короткую ссылку
485 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/1c/15277565.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201028/15277594/V-Karakalpakstane-s-neba-upal-neobychnyy-predmet-foto.html

По словам очевидцев, сначала несколько взрывов прогремели в небе, а затем на землю упал железный шар.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Каракалпакстане с неба упал железный шар, в пресс-службе хокимията Муйнакского района подтвердили это.

По словам очевидцев, сначала несколько взрывов прогремели в небе, а затем на землю упал железный шар.

"Я услышал мощный взрыв и посмотрел на небо. Что-то промелькнуло и упало на землю. Я увидел какой-то круглый предмет, он был горячим", - рассказал очевидец.

Интересно, что одна сторона шара была помята. Одна из местных жительниц попросила своих детей сфотографировать упавший предмет и распространила фотографии в Интернете.

Ожидается изучение данного инцидента специалистами.

Теги:
Каракалпакстан, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Это смотрел каждый: самые популярные мультфильмы - фотолента
Звериный прогноз: животные из зоопарка предсказали исход выборов в США — видео
Как и где проверить себя на COVID-19 в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться