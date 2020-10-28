В Каракалпакстане с неба упал необычный предмет - фото

По словам очевидцев, сначала несколько взрывов прогремели в небе, а затем на землю упал железный шар.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. В Каракалпакстане с неба упал железный шар, в пресс-службе хокимията Муйнакского района подтвердили это.

По словам очевидцев, сначала несколько взрывов прогремели в небе, а затем на землю упал железный шар.

"Я услышал мощный взрыв и посмотрел на небо. Что-то промелькнуло и упало на землю. Я увидел какой-то круглый предмет, он был горячим", - рассказал очевидец.

Интересно, что одна сторона шара была помята. Одна из местных жительниц попросила своих детей сфотографировать упавший предмет и распространила фотографии в Интернете.

Ожидается изучение данного инцидента специалистами.