Самарканд достиг пика заражения новой коронавирусной инфекцией

Известно, что в распределительном центре от COVID-19 лечатся пациенты из Самаркандского, Пастдаргомского, Джамбайского и Акдарьинского районов.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Главный врач распределительного центра по лечению больных с коронавирусом в Самарканде Абдулла Абиев заявил, что статистика заболеваемости в городе идет на спад. Об этом сообщает STV.

По словам медика, в настоящее время в центре проходят лечение более 600 пациентов.

"По статистике, Самарканд достиг пика заражения коронавирусом. Однако прирост инфицированных Covid-19 в зарубежных странах показывает, что эпидемиологическая ситуация может внезапно ухудшиться. Поэтому все мы должны соблюдать карантинные меры", - сказал Абдулла Абиев.

Эксперт также сообщил, что в распределительном центре от COVID-19 лечатся пациенты из Самаркандского, Пастдаргомского, Джамбайского и Акдарьинского районов.

Согласно последним данным Минздрава, в Узбекистане за все время выявлен 66 141 случай инфицированных коронавирусом, общее число выздоровевших составляет 63 323 человека, лечение в больницах проходят 2 260 пациентов.