Как будут реформировать и приватизировать госпредприятия — объяснил Мирзиёев

Глава государства дал указание трансформировать десятки крупных государственных предприятий и хозяйственных объединений. С этой целью в Министерстве финансов организован отдельный департамент.

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, посвященное реформированию государственных предприятий и приватизации госактивов.

Накануне президент принял соответствующий указ. Сегодня же обсуждались пути выполнения задач, определенных в этом документе.

Отмечается, что утвержденные указом меры коснутся более двух тысяч госактивов. Из них власти планируют выставить на торги 479 предприятий и 15 объектов недвижимости, подготовить 62 предприятия к приватизации, трансформировать 32 предприятия и отрасли, усовершенствовать деятельность 507 рынков.

Также на торги будут выставлены 386 объектов, указанных в предыдущих актах, и 559 объектов, реализацией которых займутся хокимы.

"Скажем прямо: немалое количество постановлений по приватизации было принято и прежде. Однако многие предприятия и объекты остаются нереализованными, не приносят пользу ни государству, ни предпринимателю, поскольку ни один руководитель не "спустился вниз" и не довел знания и методику в этом деле до конечного адресата", — заявил Мирзиёев.

Он подчеркнул, что сначала нужно выработать отдельных подход к каждому из 479 предприятий и выставлять их на торги в упрощенном порядке.

Мирзиёев привел пример: в Карши есть предприятие "Техник таъмирлаш-бутлаш", у него имеется 2 га земли и неиспользуемые объекты, которые занимают 6,5 тысячи квадратных метров.

При этом местные предприниматели обратились к властям с просьбой выделить им землю. Это лишь один из многочисленных примеров.

Как власти предлагают решить эту проблему?

Президент предложил провести инвентаризацию пустующих земельных участков и сооружений, а невостребованные предприятиями активы выставлять на аукцион.

Глава республики поручил создать новые рабочие места за счет приватизации гособъектов, указанных в принятых ранее постановлениях, а также переданных хокимам областей.

Что будет с 62 крупными предприятиями, которые было решено отдать на приватизацию?

В первую очередь, необходимо повысить их инвестиционную привлекательность.

В частности, есть предприятие "Кукон нефтгаз пармалаш ишлари". Его годовая выручка достигает 85 миллиардов сумов, однако чистая прибыль – в разы меньше.

Еще один пример: предприятие "Хоразмсувкурилиш", которое вовсе не получает прибыль уже в течение двух лет. Но при этом объект имеет в собственности свыше 1 га земли и неиспользуемых сооружений площадью свыше 3 тысяч квадратных метров.

Мирзиёев поручил ответственным лицам проанализировать деятельность этих предприятий перед приватизацией и разработать адресную программу по их аудиту и упорядочению отчетности.

Трансформация государственных проектных институтов

В Узбекистане увеличивается количество крупных строительных компаний. В связи с этим была поставлена цель повысить качество проектов и системы управления за счет тесной кооперации строительных компаний и государственных проектных институтов.

"Новая система будет внедрена в первую очередь в проектных институтах "Кишлок курилиш лойиха", "Огир саноат лойиха", "Георангмет ЛИТИ", "Шахарсозлик ЛИТИ", "Тош уй-жой ЛИТИ", "Тошкент бошплан ЛИТИ". Затем доля государства в проектных институтах будет реализована строительным организациям-партнерам", — отмечалось в ходе совещания.

Реформирование рынков и торговых комплексов

Отмечается, что из более, чем 500 рынков и торговых центров, по меньшей мере 23 — убыточны, а 210 имеют низкую рентабельность.

Власти решили стимулировать их активное развитие.

"Для этого будут разработаны соответствующие проекты и объявлен конкурс среди инвесторов. Победителю конкурса будет выделен банковский кредит на наилучших условиях. Кроме того, если доходы рынка будут расти, а налоговые поступления и число рабочих мест регулярно увеличиваться, предприниматель получит возможность выкупить госдолю рынка в рассрочку", — сообщили в пресс-службе президента.

Создание нового департамента

Согласно указу президента, будут трансформированы 32 крупных госпредприятий и хозяйственных объединений.

В этот список вошли в том числе АО "Узкимёсаноат", "Узавтосаноат", "Уздонмахсулот", "Узсувтаъминот". Их трансформацией будет заниматься отдельный департамент, который был организован в Министерстве финансов.

В целом, в ходе совещания отмечалась важность максимального информирования населения о ходе приватизации. Эту тему в том числе планируют активно освещать на телевидении.