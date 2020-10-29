За что инспектора ДПС отстранили от службы — видео

Сотрудник дорожной службы был освобожден от занимаемой должности и переведен на другую работу, не имеющую отношения к ГУБДД.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ранее в сети Интернет распространился видеоролик, на котором был запечатлен момент разговора инспектора ДПС и водителя автомобиля Nexia-3.

Сотрудник дорожной службы остановил автомобиль, чтобы проверить, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Однако, когда владелец машины начал снимать происходящее на видеокамеру, инспектор отобрал у него телефон.

По данному факту в отношении лица при исполнении была назначена служебная проверка.

В ГУБДД МВД Узбекистана сообщили, что по результатам проверки было установлено нарушение положения "О порядке регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств", утвержденного Кабинетом министров.

В госструктуре уточнили, что инспектор дорожной службы был освобожден от занимаемой должности и переведен на другую работу, не имеющую отношения к ГУБДД.