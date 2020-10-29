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За что инспектора ДПС отстранили от службы — видео

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201029/15286290/Za-chto-inspektora-DPS-otstranili-ot-sluzhby--video.html

Сотрудник дорожной службы был освобожден от занимаемой должности и переведен на другую работу, не имеющую отношения к ГУБДД. 

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Ранее в сети Интернет распространился видеоролик, на котором был запечатлен момент разговора инспектора ДПС и водителя автомобиля Nexia-3. 

Сотрудник дорожной службы остановил автомобиль, чтобы проверить, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Однако, когда владелец машины начал снимать происходящее на видеокамеру, инспектор отобрал у него телефон. 

По данному факту в отношении лица при исполнении была назначена служебная проверка.

Пресс-служба ГУБДД МВД
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В ГУБДД МВД Узбекистана сообщили, что по результатам проверки было установлено нарушение положения "О порядке регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств", утвержденного Кабинетом министров.

В госструктуре уточнили, что инспектор дорожной службы был освобожден от занимаемой должности и переведен на другую работу, не имеющую отношения к ГУБДД. 

Теги:
правонарушение, увольнение, инспектор, ДПС



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