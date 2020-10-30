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В МЧС предупредили о мошенниках, собирающих плату за "пожарную безопасность"

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15293851/V-MChS-predupredili-o-moshennikakh-sobirayuschikh-platu-za-pozharnuyu-bezopasnost.html

В ведомстве заверили, что не планируют взимать никаких сборов за противопожарные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В МЧС предупредили о мошенниках, которые с наступлением осенне-зимнего сезона начали ходить по домам и взимать в граждан "ежегодные платежи" за якобы пожарную безопасность.

Злоумышленники представляются сотрудниками противопожарной службы и убеждают доверчивых жителей отдать деньги на профилактические мероприятия.

Между тем в МЧС заявили, что указанные лица не имеют никакого отношения к деятельности ведомства. Более того, нет никакого обязательного "ежегодного платежа". 

В ведомстве попросили граждан быть бдительными:

  • нужно попросить предъявить документ, удостоверяющий личность сотрудника МЧС, прежде чем он зайдет в дом;
  • необходимо также уточнить вид деятельности и какие услуги он предоставляет.
"Помните, что предлагаемые ими услуги могут выполняться только с вашего согласия. Если без предоставления документов и без принятия каких-либо мер для защиты вас или членов вашей семьи от чрезвычайных ситуаций потребуют заплатить, вы можете обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав", — добавили в МЧС.

Ранее в Минюсте перечислили коммунальные услуги, которые граждане обязаны оплачивать в установленном порядке:

  • холодное водоснабжение;
  • горячее водоснабжение (в многоэтажных домах);
  • электропитание;
  • газоснабжение;
  • теплоснабжение (в многоэтажных домах);
  • канализация (при подключении потребителя). 

Никаких других коммунальных услуг или налогов нет. 

Теги:
безопасность, пожар, налоги, мошенник, МЧС



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