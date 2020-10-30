В МЧС предупредили о мошенниках, собирающих плату за "пожарную безопасность"

В ведомстве заверили, что не планируют взимать никаких сборов за противопожарные мероприятия.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. В МЧС предупредили о мошенниках, которые с наступлением осенне-зимнего сезона начали ходить по домам и взимать в граждан "ежегодные платежи" за якобы пожарную безопасность.

Злоумышленники представляются сотрудниками противопожарной службы и убеждают доверчивых жителей отдать деньги на профилактические мероприятия.

Между тем в МЧС заявили, что указанные лица не имеют никакого отношения к деятельности ведомства. Более того, нет никакого обязательного "ежегодного платежа".

В ведомстве попросили граждан быть бдительными:

нужно попросить предъявить документ, удостоверяющий личность сотрудника МЧС, прежде чем он зайдет в дом;

необходимо также уточнить вид деятельности и какие услуги он предоставляет.

"Помните, что предлагаемые ими услуги могут выполняться только с вашего согласия. Если без предоставления документов и без принятия каких-либо мер для защиты вас или членов вашей семьи от чрезвычайных ситуаций потребуют заплатить, вы можете обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав", — добавили в МЧС.

Ранее в Минюсте перечислили коммунальные услуги, которые граждане обязаны оплачивать в установленном порядке:

холодное водоснабжение;

горячее водоснабжение (в многоэтажных домах);

электропитание;

газоснабжение;

теплоснабжение (в многоэтажных домах);

канализация (при подключении потребителя).

Никаких других коммунальных услуг или налогов нет.