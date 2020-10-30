В Узбекистане снова потеплеет

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Температура воздуха ночью ожидается в пределах 2-7 градусов тепла, а днем температура достигнет значений 17-22 градусов тепла, в южных районах - до 25 градусов со знаком плюс.
ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Уже с сегодняшнего дня Узбекистан ожидает потепление, сообщает Узгидромет.
"К середине дня воздух прогреется до 15-18 градусов, в южных районах - до 23 градусов тепла", - говорится в информации.
В выходные ночные заморозки сохранятся лишь в отдельных горных и высокогорных районах республики.
Температура воздуха ночью ожидается в пределах 2-7 градусов тепла, а днем температура достигнет значений 17-22 градусов тепла, в южных районах - до 25 градусов со знаком плюс.