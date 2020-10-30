20:14 30 Октября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск

В Узбекистане снова потеплеет

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
62 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15294209/V-Uzbekistane-snova-potepleet.html

Температура воздуха ночью ожидается в пределах 2-7 градусов тепла, а днем температура достигнет значений 17-22 градусов тепла, в южных районах - до 25 градусов со знаком плюс.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Уже с сегодняшнего дня Узбекистан ожидает потепление, сообщает Узгидромет.

"К середине дня воздух прогреется до 15-18 градусов, в южных районах - до 23 градусов тепла", - говорится в информации.

В выходные ночные заморозки сохранятся лишь в отдельных горных и высокогорных районах республики.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах 2-7 градусов тепла, а днем температура достигнет значений 17-22 градусов тепла, в южных районах - до 25 градусов со знаком плюс.

Теги:
тепло, погода, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Скелеты и привидения на улицах Нью-Йорка - фотолента
"Сдерживайте не Россию, а себя": Захарова о планах США разместить ракеты в Европе
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться