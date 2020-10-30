Uzbekistan Airways организует чартерный рейс в Индию

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Uzbekistan Airways организует чартерный рейс по маршруту Ташкент—Дели—Ташкент, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Полет запланирован на 12 ноября по следующему графику:
- Ташкент – Дели HY 3421 (Airbus 320)
вылет в 14.00, прибытие в 17.30 (время местное);
- Дели – Ташкент HY 3422 (Airbus 320)
вылет в 19.00, прибытие в 21.30 (время местное).
Стоимость билета до Дели варьируется в пределах 378-591 долларов. Цена на билет из Дели до Ташкента составляет 358-556 долларов.
Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в ближайших офисах продажи Uzbekistan Airways или же у агентов по продаже.