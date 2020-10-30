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Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways организует чартерный рейс в Индию

© Sputnik / Марина Лысцева
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15294656/Uzbekistan-Airways-organizuet-charternyy-reys-v-Indiyu.html

Стоимость билета до Дели варьируется в пределах 378-591 долларов. Цена на билет из Дели до Ташкента составляет 358-556 долларов.

ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. Uzbekistan Airways организует чартерный рейс по маршруту Ташкент—Дели—Ташкент, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полет запланирован на 12 ноября по следующему графику:

  • Ташкент – Дели HY 3421 (Airbus 320)
    вылет в 14.00, прибытие в 17.30 (время местное);
  • Дели – Ташкент HY 3422 (Airbus 320)
    вылет в 19.00, прибытие в 21.30 (время местное).
Стоимость билета до Дели варьируется в пределах 378-591 долларов. Цена на билет из Дели до Ташкента составляет 358-556 долларов.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в ближайших офисах продажи Uzbekistan Airways или же у агентов по продаже.

Теги:
Индия, Дели, Ташкент, полет, рейс, UzAirways, Авиакомпания Uzbekistan Airways, самолет



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