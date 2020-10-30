Uzbekistan Airways организует чартерный рейс в Индию

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 октября Ученые обнаружили новый симптом COVID-19, в Узбекистане запустили Telegram-бот для проверки цен на лекарства в аптеках, UzAirways организует новый чартерный рейс — обо всем этом читайте в материале. 470

Антимонопольный комитет уступил в судебном споре с UzAuto Motors Антимонопольному комитету предписано выплатить госпошлину в размере 2 230 000 сумов в актив АО "UzAuto Motors" и оплатить почтовые расходы на 20 000 сумов. 9