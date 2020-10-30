Мирзиёев заявил о важности сопряжения Транссиба и железных дорог в ЦА

Глава Узбекистана также отметил необходимость вывести форум "Республика Корея - Центральная Азия" на уровень заседаний с участием глав правительств стран-участниц.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Проекты новых железных дорог в Центральной Азии должны быть сопряжены с маршрутами Транссибирской магистрали, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Последовательная реализация "Новой северной политики" обозначила актуальность развития эффективных региональных транспортных коридоров. Речь идет, прежде всего, о сопряжении маршрутов Транссибирской магистрали и коридора "Западная Европа – Западный Китай" с проектами новых железных дорог в нашем регионе", - сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что Корейский полуостров может стать важнейшим коммуникационным мостом, связывающим Тихоокеанский регион со странами Центральной и Южной Азии.

"Предлагаем на экспертном уровне рассмотреть эти уникальные возможности", - добавил он.

Объединил Россию: 115 лет назад открыли движение по легендарному Транссибу >>

Глава Узбекистана также отметил необходимость вывести форум "Республика Корея - Центральная Азия" на уровень заседаний с участием глав правительств стран-участниц.

Напомним, Шавкат Мирзиёев в пятницу выступил с докладом на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества в Сеуле в формате видеоконференции.