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Западно-Сибирская железная дорога. 100-летие Транссибирской магистрали

Мирзиёев заявил о важности сопряжения Транссиба и железных дорог в ЦА

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201030/15294983/Mirziev-zayavil-o-vazhnosti-sopryazheniya-Transsiba-i-zheleznykh-dorog-v-TsA.html

Глава Узбекистана также отметил необходимость вывести форум "Республика Корея - Центральная Азия" на уровень заседаний с участием глав правительств стран-участниц.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Проекты новых железных дорог в Центральной Азии должны быть сопряжены с маршрутами Транссибирской магистрали, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Последовательная реализация "Новой северной политики" обозначила актуальность развития эффективных региональных транспортных коридоров. Речь идет, прежде всего, о сопряжении маршрутов Транссибирской магистрали и коридора "Западная Европа – Западный Китай" с проектами новых железных дорог в нашем регионе", - сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана отметил, что Корейский полуостров может стать важнейшим коммуникационным мостом, связывающим Тихоокеанский регион со странами Центральной и Южной Азии.

"Предлагаем на экспертном уровне рассмотреть эти уникальные возможности", - добавил он.

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Глава Узбекистана также отметил необходимость вывести форум "Республика Корея - Центральная Азия" на уровень заседаний с участием глав правительств стран-участниц.

Напомним, Шавкат Мирзиёев в пятницу выступил с докладом на Втором Международном форуме северного экономического сотрудничества в Сеуле в формате видеоконференции.

Теги:
Железная дорога, Центральная Азия, Центральная Азия, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



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