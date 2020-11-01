Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия с ноября возобновила авиасообщение с Японией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Правительство РФ приняло соответствующее решение в середине октября.
Авиакомпании смогут выполнять три рейса в Японию в неделю (два рейса Москва — Токио и один рейс Владивосток — Токио). "Аэрофлот" сообщал, что с 5 ноября начнет летать из Москвы в столицу Японии. Рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем — дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно — по субботам и воскресеньям). Рейсы Владивосток — Токио будет выполнять "дочка" "Аэрофлота" — "Аврора".
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Сербию, Южную Корею, на Кубу и Мальдивы.