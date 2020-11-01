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Пассажирские самолеты Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот

Россия возобновила авиасообщение еще с одной страной

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201101/15301256/Rossiya-vozobnovila-aviasoobschenie-esche-s-odnoy-stranoy.html

РФ на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Постепенно возобновлять полеты начали с августа.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Россия с ноября возобновила авиасообщение с Японией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Правительство РФ приняло соответствующее решение в середине октября.

Авиакомпании смогут выполнять три рейса в Японию в неделю (два рейса Москва — Токио и один рейс Владивосток — Токио). "Аэрофлот" сообщал, что с 5 ноября начнет летать из Москвы в столицу Японии. Рейсы на первом этапе будут выполняться один раз в неделю, в дальнейшем — дважды в неделю, по четвергам и субботам (обратно — по субботам и воскресеньям). Рейсы Владивосток — Токио будет выполнять "дочка" "Аэрофлота" — "Аврора".

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов
© Sputnik
Эксперт объяснил, почему важно возобновить авиаперелеты между странами СНГ
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Сербию, Южную Корею, на Кубу и Мальдивы.

Теги:
пандемия, Япония, Авиасообщение, Россия



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