Доктор Комаровский рассказал, какая особенность COVID пугает его больше всего

У одних пациентов при отсутствии каких-либо симптомов тест оказывается положительным, а у других при явных признаках инфицирования — отрицательный, отметил врач.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Известный телеведущий, врач-педиатр Евгений Комаровский поделился своими впечатлениями от пандемии коронавируса.

Специалист рассказал, что есть одна странность, которая пугает его больше всего. По его словам, он не раз сталкивался со случаями, когда у людей с явными клиническими симптомами COVID-19 тесты показывали отрицательный результат.

И, наоборот, у пациентов, у которых не было ни симптомов, ничего, что вызывало бы подозрения, оказывается, что есть высокий уровень антител.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего. Я постоянно сталкиваюсь с тем, что у людей с совершенно однозначными, не вызывающими никаких сомнений клиническими симптомами коронавируса, отрицательные тесты. И в то же время у людей, которых я знаю лично — это мои пациенты, люди из моего окружения — диагностируют высочайший уровень антител. При этом люди говорят, что у них никаких симптомов болезни не было, идут в другую лабораторию, а там результаты прямо противоположные", — заявил Комаровский в интервью "Украина.ру".

Медик предположил, что дело может быть в качестве тестов, которые, по его словам, "превратились в удачную бизнес-модель".

Ранее Комаровский рассказал, какой симптом чаще всего указывает на наличие COVID-19. По его словам, на что следует обратить внимание, так это на потерю обоняния.