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В Узбекистане любителям пеших прогулок будут выплачивать до $100 в месяц

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15308998/V-Uzbekistane-lyubitelyam-peshikh-progulok-budut-vyplachivat-do-100-v-mesyats.html

Финансирование будет осуществляться за счет средств, полученных в качестве специального сбора от производителей вредных для здоровья продуктов.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Любители пеших прогулок в Узбекистане смогут получать денежные выплаты в размере до 100 долларов в месяц. Соответствующий указ подписал президент страны Шавкат Мирзиёев, сообщает парламентская газета "Народное слово".

"Граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток десять тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек три тысячи сумов (около 0,3 доллара)", — говорится в публикации.

Ежемесячно тем, кто больше всех пройдет пешком среди жителей городов, будут выплачивать около 30 долларов, в областях — порядка 50 долларов. Лучшие по стране будут получать примерно по 100 долларов.

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Пресс-служба
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Для фиксации результатов ходьбы будет создан специальный сайт. Для производителей вредных для здоровья продуктов будет введен специальный сбор, и вознаграждения за пропаганду здорового образа жизни будут выплачивать за счет этих средств. Список таких товаров не приводится.

Ранее министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов заявлял, что соблюдение здорового образа жизни является самым эффективным способом защиты от коронавируса COVID-19. По словам министра, взрослые люди легко могут справиться с инфекцией, если они правильно питаются и физически активны.

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Фото предоставлено Велосообществом Узбекистана
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По данным Минздрава, в Акалтынском районе Сырдарьинской области в центральной части Узбекистана будет проведен эксперимент по популяризации ходьбы и правильного питания среди населения. В частности, на каждого жителя будут заведены антропометрические карты, также запланированы пешие марафоны с соблюдением социальной дистанции, различные конкурсы по пропаганде здорового образа жизни.

Теги:
деньги, прогулка, здоровый образ жизни, оздоровление, здоровье, Указ, Узбекистан



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