В системе МВД Узбекистана — новые назначения

Повышения получили три подполковника — Фарход Махсудов, Голибжон Алимов и Муроджон Кундузов.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов подписал приказ о ряде назначений в системе вверенного ему ведомства.

Начальником ОВД Андижанского района Андижанской области стал подполковник Фарход Махсудов, который ранее был первым заместителем начальника Следственного управления при УВД региона.

Подполковник Голибжон Алимов назначен на должность начальника ОВД Джалакудукского района Андижанской области. До этого он работал начальником отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия Управления уголовного розыска УВД региона.

Муроджон Кундузов, тоже носящий звание подполковника, занял должность начальника ОВД Алтыарыкского района Ферганской области. Ранее он был оперативным сотрудником по особо важным делам Управления собственной безопасности МВД по региону.