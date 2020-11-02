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Станция метро в Ташкенте

Когда в метро Ташкента перестанут принимать жетоны? Ответ пресс-службы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15310340/Kogda-v-metro-Tashkenta-perestanut-prinimat-zhetony-Otvet-press-sluzhby.html

Распространяемая в соцсетях информация об отмене жетонов с 1 ноября не соответствует действительности, заявили в УП "Тошкент метрополитени".

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкентском метрополитене рассказали, когда планируется полностью отказаться от жетонов. 

Распространяемая в соцсетях информация об отмене жетонов с 1 ноября не соответствует действительности, заявили в пресс-службе.

"С 1 ноября прекращена продажа жетонов в кассах метрополитена. Вместе с тем, их использование будет продолжено до 31 декабря 2020 года включительно", — говорится в публикации.

Оплатить проезд жетонами можно на станциях Чиланзарской, Узбекистанской и Юнусабадской линий (за исключением новых станций "Юнусабад" и "Туркестан").

В будущем, как ожидается, метрополитен полностью перейдет на бесконтактную оплату — более удобную и безопасную. Автоматизированная система вводится поэтапно с начала года.

Теги:
жетон, Ташкентский метрополитен, Тошкент метрополитени, метро, Ташкент



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