Когда в метро Ташкента перестанут принимать жетоны? Ответ пресс-службы

Распространяемая в соцсетях информация об отмене жетонов с 1 ноября не соответствует действительности, заявили в УП "Тошкент метрополитени".

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В Ташкентском метрополитене рассказали, когда планируется полностью отказаться от жетонов.

Распространяемая в соцсетях информация об отмене жетонов с 1 ноября не соответствует действительности, заявили в пресс-службе.

"С 1 ноября прекращена продажа жетонов в кассах метрополитена. Вместе с тем, их использование будет продолжено до 31 декабря 2020 года включительно", — говорится в публикации.

Оплатить проезд жетонами можно на станциях Чиланзарской, Узбекистанской и Юнусабадской линий (за исключением новых станций "Юнусабад" и "Туркестан").

В будущем, как ожидается, метрополитен полностью перейдет на бесконтактную оплату — более удобную и безопасную. Автоматизированная система вводится поэтапно с начала года.