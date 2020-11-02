Предприятия с госдолей обязали раскрывать свои финансовые показатели — перечень

С 1 января 2021 года все предприятия с государственным участием должны размещать основную финансовую информацию на своих сайтах.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О совершенствовании системы раскрытия информации о хозяйственных обществах с участием государства и государственных унитарных предприятиях".

Согласно документу, отныне все предприятия с долей государства 50% и более обязаны раскрывать на официальных сайтах учредителей основную информацию и финансово-экономические показатели своей деятельности.

В частности, следует размещать ежеквартально и по итогам года:

размер уставного капитала и государственной доли;

бухгалтерский баланс и финансовые результаты по итогам квартала и года;

производственные показатели;

количество рабочих мест;

состав органов управления и контроля предприятий.

В специализированной информационной системе "Давлат мулки" ("Госимущество") Агентства по управлению государственными активами ежеквартально и по итогам года (до 25 февраля) будут обновляться показатели выполнения бизнес-плана, локализации и выполнения инвестиционных проектов, а также информация об использовании производственных мощностей.

Кроме того, в открытом доступе окажутся сведения о внешнем долге, налогах и платежах в целевые государственные фонды.

28 октября глава республики подписал указ "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".

Согласно документу, свыше 620 госактивов будут трансформированы, выставлены на публичные торги и реализованы частному сектору.

Также будет отменена практика продажи государственных объектов по "нулевой" выкупной стоимости.