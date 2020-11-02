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Предприятия с госдолей обязали раскрывать свои финансовые показатели — перечень

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201102/15310827/Predpriyatiya-s-gosdoley-obyazali-raskryvat-svoi-finansovye-pokazateli--perechen.html

С 1 января 2021 года все предприятия с государственным участием должны размещать основную финансовую информацию на своих сайтах.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О совершенствовании системы раскрытия информации о хозяйственных обществах с участием государства и государственных унитарных предприятиях". 

Согласно документу, отныне все предприятия с долей государства 50% и более обязаны раскрывать на официальных сайтах учредителей основную информацию и финансово-экономические показатели своей деятельности. 

В частности, следует размещать ежеквартально и по итогам года:

  • размер уставного капитала и государственной доли;
  • бухгалтерский баланс и финансовые результаты по итогам квартала и года;
  • производственные показатели;
  • количество рабочих мест;
  • состав органов управления и контроля предприятий.

В специализированной информационной системе "Давлат мулки" ("Госимущество") Агентства по управлению государственными активами ежеквартально и по итогам года (до 25 февраля) будут обновляться показатели выполнения бизнес-плана, локализации и выполнения инвестиционных проектов, а также информация об использовании производственных мощностей. 

Пресс-служба президента Узбекистана
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Кроме того, в открытом доступе окажутся сведения о внешнем долге, налогах и платежах в целевые государственные фонды.

28 октября глава республики подписал указ "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".

Согласно документу, свыше 620 госактивов будут трансформированы, выставлены на публичные торги и реализованы частному сектору.

Также будет отменена практика продажи государственных объектов по "нулевой" выкупной стоимости.

Теги:
Узбекистан, правительство, Экономика, государство, предприятия



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