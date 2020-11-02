Предприятия с госдолей обязали раскрывать свои финансовые показатели — перечень

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. Правительство республики приняло постановление "О совершенствовании системы раскрытия информации о хозяйственных обществах с участием государства и государственных унитарных предприятиях".
Согласно документу, отныне все предприятия с долей государства 50% и более обязаны раскрывать на официальных сайтах учредителей основную информацию и финансово-экономические показатели своей деятельности.
В частности, следует размещать ежеквартально и по итогам года:
- размер уставного капитала и государственной доли;
- бухгалтерский баланс и финансовые результаты по итогам квартала и года;
- производственные показатели;
- количество рабочих мест;
- состав органов управления и контроля предприятий.
В специализированной информационной системе "Давлат мулки" ("Госимущество") Агентства по управлению государственными активами ежеквартально и по итогам года (до 25 февраля) будут обновляться показатели выполнения бизнес-плана, локализации и выполнения инвестиционных проектов, а также информация об использовании производственных мощностей.
Кроме того, в открытом доступе окажутся сведения о внешнем долге, налогах и платежах в целевые государственные фонды.
28 октября глава республики подписал указ "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов".
Согласно документу, свыше 620 госактивов будут трансформированы, выставлены на публичные торги и реализованы частному сектору.
Также будет отменена практика продажи государственных объектов по "нулевой" выкупной стоимости.