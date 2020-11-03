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В Узбекистане создан Институт государства и права

Следственный департамент при МВД РУз
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Юридический центр наделен правом принимать участие в реализации научных заказов и программ системы Академии наук.

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление об организации деятельности Института государства и права в системе Академии наук.

Основные задачи научного юридического центра:

  • организация консультативной и экспертной помощи в проведении правовых реформ в общественном и государственном строительстве, судебно-правовой и социально-экономической сферах;
  • разработка аналитических документов с предложениями по развитию правового регулирования отношений законодательной, исполнительной власти, судов, органов защиты права и других;
  • проведение фундаментальных и прикладных исследований в области государства и права;
  • повышение правовой культуры населения и работников органов госуправления;
  • подготовка научных кадров для организации научных советов по защите диссертаций;
  • участие в научно-консультационных советах, комиссиях и рабочих группах при министерствах и ведомствах по подготовке нормативно-правовых и программных документов.

Отмечается, что Институт наделен правом принимать участие в реализации научных заказов и программ системы Академии наук, а также проводить фундаментальные и прикладные исследования в области государства, права и политико-правовых учений.

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Помимо этого, научное госучреждение имеет право осуществлять издательскую деятельность и выпускать журнал "Давлат ва хукук» ("Государство и право").

Министерство юстиции совместно с Министерством инновационного развития до 20 декабря поручено разработать программу научно-исследовательских работ на 2021–2025 гг. и представить ее в Кабинет министров для утверждения на Совете по науке и технологиям.

Теги:
Академия наук Узбекистана, институт, Узбекистан



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