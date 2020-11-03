В Узбекистане создан Институт государства и права

ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Кабинет министров Узбекистана принял постановление об организации деятельности Института государства и права в системе Академии наук.
Основные задачи научного юридического центра:
- организация консультативной и экспертной помощи в проведении правовых реформ в общественном и государственном строительстве, судебно-правовой и социально-экономической сферах;
- разработка аналитических документов с предложениями по развитию правового регулирования отношений законодательной, исполнительной власти, судов, органов защиты права и других;
- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области государства и права;
- повышение правовой культуры населения и работников органов госуправления;
- подготовка научных кадров для организации научных советов по защите диссертаций;
- участие в научно-консультационных советах, комиссиях и рабочих группах при министерствах и ведомствах по подготовке нормативно-правовых и программных документов.
Отмечается, что Институт наделен правом принимать участие в реализации научных заказов и программ системы Академии наук, а также проводить фундаментальные и прикладные исследования в области государства, права и политико-правовых учений.
Помимо этого, научное госучреждение имеет право осуществлять издательскую деятельность и выпускать журнал "Давлат ва хукук» ("Государство и право").
Министерство юстиции совместно с Министерством инновационного развития до 20 декабря поручено разработать программу научно-исследовательских работ на 2021–2025 гг. и представить ее в Кабинет министров для утверждения на Совете по науке и технологиям.