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В Ташкенте перекрыли несколько улиц для проезда

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201103/15317459/V-Tashkente-perekryli-neskolko-ulits-dlya-proezda.html

Во избежание возможных пробок ведомство рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Ташкенте до 15 ноября закрылся для автомобильного движения отрезок между улицами Джаркурган и Мунис, сообщает хокимият.

"Также еще один участок данной улицы — в промежутке между улицами Джаркурган и Куйлик ота — будет закрыт для автомобильного движения с 00:00 5 ноября до 15 ноября", - говорится в сообщении.

Во избежание возможных пробок ведомство рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.

В Ташкенте перекрыли несколько улиц для проезда
Хокимият Ташкента
В Ташкенте перекрыли несколько улиц для проезда
Теги:
ремонт дорог, дороги, дорога, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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