В Ташкенте перекрыли несколько улиц для проезда

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Коронавирус в Узбекистане: главное на 3 ноября Можно ли подхватить инфекцию в лифте, какой фактор вдвое увеличивает риск летального исхода — об этом читайте в материале. 702

Узбекистанцы смогут покупать билеты на спецпоезда посредством МПС В отечественной железнодорожной компании предупредили о невозвратности билетов, приобретенных через международную платежную систему. 21