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Во избежание возможных пробок ведомство рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.
ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В Ташкенте до 15 ноября закрылся для автомобильного движения отрезок между улицами Джаркурган и Мунис, сообщает хокимият.
"Также еще один участок данной улицы — в промежутке между улицами Джаркурган и Куйлик ота — будет закрыт для автомобильного движения с 00:00 5 ноября до 15 ноября", - говорится в сообщении.
Во избежание возможных пробок ведомство рекомендует водителям воспользоваться объездными путями.
Хокимият Ташкента
В Ташкенте перекрыли несколько улиц для проезда