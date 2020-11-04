Как изменятся отношения США и РФ в случае победы Байдена? — мнение эксперта

Политологи предполагают, что новая американская администрация во главе с Байденом может пересмотреть отношения с Россией в сторону смягчения.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. В эти минуты происходит главное, по мнению аналитиков, политическое событие года — президентские выборы в США.

Борьба за пост главы государства развернулась между двумя кандидатами — республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джо Байденом.

Пока не ясно, кто одержит победу. Между тем многие политологи уже высказали свое мнение, что изменится в мире с приходом к власти Байдена. Одним из важных вопросов остается судьба российско-американских отношений.

Как считает профессор политологии Школы управления и общественной политики Университета Аризоны Томас Волги, новая администрация США во главе с Байденом может пересмотреть отношения с РФ в сторону смягчения.

"Полагаю, что если Трамп будет переизбран, отношения с Россией останутся такими, как сейчас. Если победит Байден, ситуация может измениться. Но насколько большими будут эти перемены и насколько более жестким Байден может быть по отношению к России, это во многом зависит от того, что будут делать русские", — заявил профессор.

По его словам, администрация Байдена может "привнести совершенно новый набор взглядов на американо-российские отношения".

Эксперт отметил, что у обеих стран есть множество сложных нерешенных вопросов, один из которых — контроль за ядерным, наступательным и оборонительным вооружением.

По мнению Волги, пересмотреть отношения США и РФ никогда не поздно.

"Это старая истина, что нет постоянных друзей или постоянных врагов, кроме долгосрочных интересов с обеих сторон. В той степени, в которой кто-то может найти общие интересы, это будет важно", — подчеркнул политолог.

Он перечислил эти интересы: киберпространство, космос, Арктика. Это не считая контроля над вооружениями, о которых было упомянуто ранее.

"Так что есть много возможностей для крупных конфликтов и для серьезного сотрудничества. Любая новая администрация внимательно изучает свои прошлые отношения и пытается обдумать, стоит ли следовать тем же курсом или же надо двигаться в другом направлении. Это, скорее всего, будет и с администрацией Байдена, как с любой другой до того", — добавил эксперт.

Между тем он обратил внимание на то, что в нынешней внешней политике основным оппонентом США выступает скорее Китай, нежели РФ.

Такое положение вещей останется вне зависимости от того, какой из кандидатов одержит победу, заключил Волги.