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Дистанционное обучение школьников

В МНО отреагировали на слухи о возобновлении очных занятий в школах

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15329678/V-MNO-otreagirovali-na-slukhi-o-vozobnovlenii-ochnykh-zanyatiy-v-shkolakh.html

Сегодня 4,6 млн учащихся или 74% всех школьников более чем в 10 тысячах средних школах учатся традиционно, а остальные 1,6 млн или 26% – дистанционно.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Министерстве народного образования прокомментировали слухи, распространившиеся в социальной сети, о том, что очное обучение возобновится в школах начиная со второй четверти. По словам представителя министерства, эти домыслы не соответствуют действительности.

"В случае принятия решения о переходе учащихся на полностью традиционную форму обучения Министерство народного образования предоставит информацию через официальные источники ведомства", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, сегодня 4,6 млн учащихся или 74% всех школьников более чем в 10 тысячах средних школах учатся традиционно, а остальные 1,6 млн или 26% – дистанционно. 

Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента
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Ранее сообщалось, что решение о возобновлении работы школ в очном формате принимается местными кенгашами народных депутатов на основе заключения центров санитарно-эпидемиологического надзора.

Другие школы до возобновления образовательного процесса в традиционной форме будут проводить занятия в формате телеуроков в рамках проекта "Онлайн-школа".

Теги:
Дистанционная работа, удаленка, Министерство народного образования Узбекистана, Образование, школы



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