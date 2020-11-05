В МНО отреагировали на слухи о возобновлении очных занятий в школах

Сегодня 4,6 млн учащихся или 74% всех школьников более чем в 10 тысячах средних школах учатся традиционно, а остальные 1,6 млн или 26% – дистанционно.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Министерстве народного образования прокомментировали слухи, распространившиеся в социальной сети, о том, что очное обучение возобновится в школах начиная со второй четверти. По словам представителя министерства, эти домыслы не соответствуют действительности.

"В случае принятия решения о переходе учащихся на полностью традиционную форму обучения Министерство народного образования предоставит информацию через официальные источники ведомства", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, сегодня 4,6 млн учащихся или 74% всех школьников более чем в 10 тысячах средних школах учатся традиционно, а остальные 1,6 млн или 26% – дистанционно.

Ранее сообщалось, что решение о возобновлении работы школ в очном формате принимается местными кенгашами народных депутатов на основе заключения центров санитарно-эпидемиологического надзора.

Другие школы до возобновления образовательного процесса в традиционной форме будут проводить занятия в формате телеуроков в рамках проекта "Онлайн-школа".