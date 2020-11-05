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Силуэт мужчины на фоне окна

Ученые открыли новое смертельное заболевание — его выявляют у мужчин

Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15330707/Uchenye-otkryli-novoe-smertelnoe-zabolevanie--ego-obnaruzhili-u-muzhchin.html

Те, у кого обнаружили новый синдром, страдают аутовоспалительным заболеванием, у них начинается лихорадка, активное образование тромбов, а также воспаление легких. Смерть наступает в 40% случаев.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Американские ученые сообщили о новом смертельном заболевании, которое выявили у мужчин. 

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The New England Journal of Medicine.

Заболеванию дали название VEXAS. Оно приводит к летальному исходу в 40% случаев.

Специалисты выделили у пациентов следующие симптомы:

  • лихорадка;
  • активное образование тромбов;
  • воспаление легочной ткани.

Те, у кого обнаружили новый синдром, страдают аутовоспалительным заболеванием. 

Пробирка с анализами крови в руках медработника
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Соматические мутации в генах UBA1 изначально обнаружили у трех заболевших, потом их выявили еще у 22 человек, а затем еще у 25. Все заболевшие были мужского пола. 

Однако ученые предполагают, что реальное число людей с новым синдромом может быть намного больше. Что самое необычное, так это то, что никакая терапия не помогала пациентам. 

"Они [пациенты] очень больны. Они не реагируют ни на какое лечение, от больших доз стероидов до различных вариантов химиотерапии", — заявил специалист НИИ генома человека Дэн Кастнер.

Исследователи задались вопросом, почему заболевание выявляют только у мужчин.

Пока версия такая: предположительно, все дело в хромосомах. Как известно, у мужчины одна — Х-хромосома, вторая — Y, а у женщин две Х-хромосомы. 

Ученые полагают, что наличие двух Х-хромосом защищают женщин от этой мутации в генах. 

Теги:
мужчина, заболевания, здоровье



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