Ученые открыли новое смертельное заболевание — его выявляют у мужчин

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Американские ученые сообщили о новом смертельном заболевании, которое выявили у мужчин.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The New England Journal of Medicine.

Заболеванию дали название VEXAS. Оно приводит к летальному исходу в 40% случаев.

Специалисты выделили у пациентов следующие симптомы:

лихорадка;

активное образование тромбов;

воспаление легочной ткани.

Те, у кого обнаружили новый синдром, страдают аутовоспалительным заболеванием.

Соматические мутации в генах UBA1 изначально обнаружили у трех заболевших, потом их выявили еще у 22 человек, а затем еще у 25. Все заболевшие были мужского пола.

Однако ученые предполагают, что реальное число людей с новым синдромом может быть намного больше. Что самое необычное, так это то, что никакая терапия не помогала пациентам.

"Они [пациенты] очень больны. Они не реагируют ни на какое лечение, от больших доз стероидов до различных вариантов химиотерапии", — заявил специалист НИИ генома человека Дэн Кастнер.

Исследователи задались вопросом, почему заболевание выявляют только у мужчин.

Пока версия такая: предположительно, все дело в хромосомах. Как известно, у мужчины одна — Х-хромосома, вторая — Y, а у женщин две Х-хромосомы.

Ученые полагают, что наличие двух Х-хромосом защищают женщин от этой мутации в генах.