В хокимияте Ташкента новые назначения

В администрации столицы утверждены кандидатуры двух заместителей хокима. Должностные лица уже приступили к исполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В столичной администрации произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.

На пост замхокима Ташкента — начальника Главного управления жилищно-коммунального обслуживания (ЖКО) назначен Гофир Жамолов. Ранее он работал заместителем министра ЖКО Узбекистана.

Хокимият Ташкента Гофир Жамолов

Жамолов родился в 1974 году в Намангане, по специальности - менеджер-экономист. В 1997-м он окончил Наманганский промышленно-технологический институт, а в 2006 году — Академию государственного управления при президенте Республики Узбекистан.

На должность заместителем хокима Ташкента — начальника Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы утвержден Мухтор Мухитдинов. До настоящего времени он был начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента.

Хокимият Ташкента Мухтор Мухитдинов

Мухитдинов родился в 1973 году в Ташкенте. В 1996-м окончил Ташкентский государственный технический университет, а в 2004 году — Высшую школу стратегического анализа и перспективного определения Республики Узбекистан.