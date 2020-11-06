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В хокимияте Ташкента новые назначения

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201106/15336843/V-khoikmiyate-Tashkent-novye-naznacheniya.html

В администрации столицы утверждены кандидатуры двух заместителей хокима. Должностные лица уже приступили к исполнению своих обязательств.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В столичной администрации произошли кадровые изменения. Об этом сообщает пресс-служба хокимията.

На пост замхокима Ташкента — начальника Главного управления жилищно-коммунального обслуживания (ЖКО) назначен Гофир Жамолов. Ранее он работал заместителем министра ЖКО Узбекистана.

Хокимият Ташкента
Гофир Жамолов

Жамолов родился в 1974 году в Намангане, по специальности - менеджер-экономист. В 1997-м он окончил Наманганский промышленно-технологический институт, а в 2006 году — Академию государственного управления при президенте Республики Узбекистан.

На должность заместителем хокима Ташкента — начальника Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы утвержден Мухтор Мухитдинов. До настоящего времени он был начальником Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента.

Хокимият Ташкента
Мухтор Мухитдинов

Мухитдинов родился в 1973 году в Ташкенте. В 1996-м окончил Ташкентский государственный технический университет, а в 2004 году — Высшую школу стратегического анализа и перспективного определения Республики Узбекистан. 

Теги:
назначение, Хокимият, Хокимият Ташкента



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