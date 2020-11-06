Минэнерго опровергло сообщения об увольнении гендиректора "Узатома"

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана опровергло сообщения об увольнении Журабека Мирзамахмудова с поста генерального директора "Узатома".
Информацию ранее распространили ряд СМИ.
"Согласно принятому 3 ноября 2020 года постановлению президента Республики Узбекистан №ПП-4876 в Министерстве энергетики упразднена должность первого заместителя министра энергетики — генерального директора агентства "Узатом" <...>.
Журабек Мирзамахмудов в настоящее время не совмещает эти две должности, а продолжает работать генеральном директором агентства "Узатом", — говорится в публикации на Telegram-канале Минэнерго.
Также Мирзамахмудов является председателем правления АО "Узкимёсаноат", отметили в пресс-службе.