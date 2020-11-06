15:44 06 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
LIVE:
Глава агентства Узатом Журабек Мирзамахмудов

Минэнерго опровергло сообщения об увольнении гендиректора "Узатома"

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201106/15339767/Minenergo-oproverglo-soobscheniya-ob-uvolnenii-gendirektora-Uzatoma.html

Ранее некоторые СМИ написали, что Журабек Мирзамахмудов освобожден от должности генерального директора агентства "Узатом".

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. Министерство энергетики Узбекистана опровергло сообщения об увольнении Журабека Мирзамахмудова с поста генерального директора "Узатома". 

Информацию ранее распространили ряд СМИ.

"Согласно принятому 3 ноября 2020 года постановлению президента Республики Узбекистан №ПП-4876 в Министерстве энергетики упразднена должность первого заместителя министра энергетики — генерального директора агентства "Узатом" <...>. 
Журабек Мирзамахмудов в настоящее время не совмещает эти две должности, а продолжает работать генеральном директором агентства "Узатом", — говорится в публикации на Telegram-канале Минэнерго.

Также Мирзамахмудов является председателем правления АО "Узкимёсаноат", отметили в пресс-службе.

По теме

Глава "Узатома" рассказал, где и как будут храниться ядерные отходы от АЭС
Глава "Узатома": один вложенный в АЭС доллар даст экономике впятеро больше
"Узатом" пояснил, почему выбрал российские технологии для строительства АЭС
Теги:
опровержение, Узатом, Министерство энергетики, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые удивительные места России — фотолента
СПУТНИК_LIVE: Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Заседание Совета глав правительств СНГ — прямая трансляция
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться