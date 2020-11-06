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Медицинские работники

Медработникам в отдаленных районах выплатят пособие в размере 30 млн сумов

Информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201106/15344338/Medrabotnikam-v-otdalennykh-rayonakh-vyplatyat-posobie-v-razmere-30-mln-sumov.html

Чтобы сделать профессию врача общей практики привлекательной для выпускников медицинских вузов, глава государства поручил внедрить программу "Сельский врач".

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость привлечения выпускников к сельской врачебной практике и семейным поликлиникам путем создания достойных условий для них, пишет пресс-служба главы государства.

Планируется внедрить программу "Сельский врач" для системы первичной медицинской помощи в отдаленных районах. В ее рамках медработникам будет предоставлено единовременное пособие в размере 30 миллионов сумов, а также служебное жилье или компенсация за аренду жилья.

Президент поручил увеличить квоту в медицинских вузах, определив потребность в врачах в разрезе махаллей, а при выделении ипотечного жилья отдавать приоритет специалистам первичного звена.

Исходя из потребностей населения, в следующем году планируется создание 100 сельских врачебных пунктов и 24 семейных поликлиник.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Узбекистан, Медицина



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