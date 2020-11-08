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В России изменили правила лечения COVID-19 — теперь учитываются бытовые условия

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Раньше пациентов с коронавирусом при отсутствии необходимости в экстренной госпитализации оставляли дома без учета бытовых условий.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В России вступили в силу изменения, касающиеся порядка лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

© Sputnik / Павел Бедняков
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До сегодняшнего дня больного или экстренно госпитализировали, или оставляли на лечении дома. Причем совершенно не важны были бытовые условия, в которых содержался заболевший.

Однако в это правило были внесены коррективы: согласно постановлению Минздрава, пациенты с COVID-19 могут лечиться дома при наличии отдельной комнаты. 

Это если человек живет не один. Кроме того, тем, с кем он живет, будут выданы методички с правилами ухода за больным и рекомендациями по защите от вируса.

Также отмечается, что заболевших коронавирусом могут перевести со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста. 

Отметим, что в России третий день подряд выявляют свыше 20 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эпидемиологическую обстановку в стране тревожной.

Однако в Кремле, к примеру, заверяют, что ситуацию находится под контролем и что у системы здравоохранения достаточно мощностей, чтобы справиться с пандемией. 

Теги:
Минздрав РФ, здоровье, пандемия, Россия, коронавирус



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