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Лечение от COVID на дому: какие правила нужно соблюдать? — ответил иммунолог

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201108/15355317/Lechenie-ot-COVID-na-domu-kakie-pravila-nuzhno-soblyudat--otvetil-immunolog.html

При лечении пациента на дому необходимо ввести дома ряд мер. Одна из них касается гигиены.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В России изменили правила лечения COVID-19 — в частности, теперь заболевшие могут находиться дома при наличии отдельной комнаты и согласия на соблюдение всех медицинских предписаний.

© Sputnik / Константин Михальчевский
В России изменили правила лечения COVID-19 — теперь учитываются бытовые условия

Однако есть ряд мер, которыми нельзя пренебрегать, заявил иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев.

В первую очередь, больному нужно выделить отдельную посуду. Мыть ее также следует отдельно от остальной кухонной утвари. 

Еще одна важная рекомендация — проводить в доме регулярную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей (в этом поможет обычный антисептик).

И последнее требование для всех проживающих в квартире — соблюдать в доме строгий масочный режим. Больному, в свою очередь, нужно сдерживать чихание и кашель или же делать это, когда никого нет рядом.

Черешнев также обратил внимание на то, что если в доме проживают дети, то они ни в коем случае не должны контактировать с заболевшим. По словам специалиста, "дети являются пассивными разносчиками болезни". 

Теги:
здоровье, лечение, пандемия, коронавирус



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