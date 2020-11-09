Как проводить домашнюю уборку в условиях пандемии — советы Роспотребнадзора

Риск принести инфекцию домой у тех, кто регулярно бывает в общественных местах, довольно высок, поэтому убирать квартиру нужно ежедневно.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В разгар пандемии COVID-19 следует быть максимально осторожными. Важно соблюдать меры безопасности в общественных местах: в частности, носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Однако немаловажно создать также безопасную среду у себя дома, поэтому специалисты рекомендуют не пренебрегать уборкой в период пандемии.

В идеале, убирать квартиру следует ежедневно, уделяя особое внимание прихожей и дезинфицирующим средствам, рассказала РИА Новости глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В первую очередь, обработать нужно ручки дверей и ключи.

Кроме того, рядом со входом следует установить флакон с дезинфицирующим средством, чтобы, придя домой с улицы, можно было обработать руки.

По словам специалиста, делать это нужно вне зависимости от того, болеет ли кто-то дома или нет.

В РФ продолжает обостряться эпидемиологическая обстановка: третий день подряд в стране выявляют свыше 20 тысяч случаев заражения COVID-19.

Ранее Роспотребнадзор обязал граждан носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах, а также усилил режим дезинфекции в ресторанах, театрах, магазинах и общественном транспорте.