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Детский сад Аклвой

В Узбекистане могут ввести изучение китайского языка с детского сада

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Также министр дошкольного образования РУз Агриппина Шин и Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Ташкенте Цзян Янь задумались о запуске пилотного проекта цифрового детского сада.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В детских садах Узбекистана могут ввести изучение китайского языка как иностранного. 

Эту и другие темы обсудили во время онлайн-встречи министр дошкольного образования РУз Агриппина Шин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Ташкенте Цзян Янь. 

"Рассмотрена возможность изучения китайского языка как одного из иностранных в государственных ДОО и необходимость организации курсов повышения квалификации для специалистов системы дошкольного образования", — говорится в сообщении ведомства.

Агриппина Шин и Цзян Янь выступили с инициативой запустить пилотный проект цифрового детского сада. 

Грудной ребенок на руках
© CC0 / Unsplash / Wes Hicks
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Также стороны обговорили вопросы привлечения инвестиций для организации производства развивающих игрушек, игрового оборудования, дидактических материалов на территории Узбекистана.

Отдельно участники встречи остановились на дальнейшем сотрудничестве с китайским фондом имени Сун Цинлин в рамках улучшения качества образования и условий в специализированных ДОО, а также повышения потенциала работников данных организаций.

"В рамках партнерства намечено проведение второго узбекско-китайского форума "Иновационные подходы к раннему развитию детей" в Китае", — добавили в МДО.

Посольство Китая в Узбекистане также передало детям из малоимущих семей игрушки и принадлежности. Всего было направлено 300 термосов и кубиков Рубика. 

Теги:
язык, Агриппина Шин, Китай, дети, детский сад



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