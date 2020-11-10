Почти 900 мигрантов из Бангладеш прибудут в Узбекистан на заработки

Правительство Бангладеш ищет альтернативные рынки труда за рубежом, поскольку возможности на традиционных рынках резко сократились в последнее время.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В Узбекистан на заработки прибудут 888 выходцев из Бангладеш. Их доставят тремя специальными рейсами.

Об этом сообщил посол Бангладеш в Узбекистане Джахонгир Алам, передает издание The Daily Star.

Первая группа из 239 бангладешцев прибыла в республику 7 ноября. Рабочие были устроены на машиностроительном предприятии в Карши.

"Специалисты заявили, что для Бангладеш важно искать новые рынки труда, особенно в связи со снижением спроса на иностранных работников в странах Персидского залива. Этому поспособствовали разные причины, в том числе процветание нелегального найма рабочих", — говорится в статье.

В связи с этим правительство Бангладеш решило предложить своим гражданам новые рынки труда: это Китай, Камбоджа, Польша, Румыния, Хорватия и Сейшельские острова.

Власти страны рассматривают в том числе регион Центральной Азии как один из рынков для экспорта рабочей силы.