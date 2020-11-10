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В Самаркандской области назначен новый прокурор

Хокимият Самаркандской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201110/15368193/V-Samarkandskoy-oblasti-naznachen-novyy-prokuror.html

На пост должностного лица, осуществляющего государственный надзор за точным исполнением законов, утвержден Равшан Раджаббаевич Машарипов.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Главой прокуратуры Самаркандской области стал Равшан Раджаббаевич Машарипов. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.

Ранее он занимал должность прокурора Сырдарьинской области.

На данном посту Машарипов сменил Фархода Зуфарова, работавшего прокурором Самаркандской области с марта 2017 года.

Теги:
прокурор, назначение, Прокуратура, Самаркандская область



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