В Самаркандской области назначен новый прокурор

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Пашинян заявил о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе Из Ульяновска в Нагорно-Карабахскую Республику уже вылетел десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами. Они доставят в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства. 37

В Ташкентской области открылся новый спорткомплекс В нем созданы необходимые условия для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, а также для бокса, гандбола, борьбы. 19