В Самаркандской области назначен новый прокурор

На пост должностного лица, осуществляющего государственный надзор за точным исполнением законов, утвержден Равшан Раджаббаевич Машарипов.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Главой прокуратуры Самаркандской области стал Равшан Раджаббаевич Машарипов. Об этом сообщили в пресс-службе областного хокимията.
Ранее он занимал должность прокурора Сырдарьинской области.
На данном посту Машарипов сменил Фархода Зуфарова, работавшего прокурором Самаркандской области с марта 2017 года.
Из Ульяновска в Нагорно-Карабахскую Республику уже вылетел десятый самолет Ил-76 с российскими миротворцами. Они доставят в зону конфликта личный состав, автомобильную технику, бронетранспортеры и материальные средства.
В нем созданы необходимые условия для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, а также для бокса, гандбола, борьбы.
На каждые 100 домашних хозяйств в среднем приходится 56 персональных компьютеров. В 2010-м этот показатель составлял 12 штук.
Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik