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Послевузовское образование в Узбекистане цифровизируется

© Sputnik / Владимир Трефилов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201110/15369138/Poslevuzovskoe-obrazovanie-v-Uzbekistane-tsifroviziruetsya.html

Подробнее о том, что такое Единая электронная система (ЕЭС) и как ее будут внедрять в республике, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В этом году показала свою эффективность цифровизированная система приема документов и их регистрации в сфере послевузовского образования. 

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Pixabay / Christin Hume
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В связи с этим Мининноваций и Министерство по развитию информационных технологий предложили внедрить Единую электронную систему (ЕЭС) в деятельность по послевузовскому образованию. 

Правительство Узбекистана эту инициативу поддержало и приняло постановление "О мерах по обеспечению прозрачности и эффективности процессов подготовки научных кадров".

Согласно документу, с 1 января на специальном сайте будут:

  • формироваться квоты по приему на основе заказов;
  • приниматься и регистрироваться документы;
  • рассматриваться индивидуальные планы исследователей и научных руководителей.

Также будет осуществляться мониторинг эффективности деятельности. 

Министерству инновационного развития поручено в срок до 1 марта 2021 года осуществить ввод всей информации по организациям послевузовского образования в единую электронную систему. 

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Кроме того, ведомство должно обеспечить руководство и методическую поддержку научных организаций при использовании ЕЭС, а также провести обучающие семинары по использованию этой электронной системы.

Центру кибербезопасности, в свою очередь, поручено обеспечить информационную безопасность ЕЭС.

Обучение в докторантуре и научные исследования стажеров проводятся за счет госбюджета, а финансирование технического обслуживания и поддержки будет осуществляться Мининноваций в рамках сметы годовых расходов.

Кроме того, Национальной библиотекой имени Алишера Навои вместе с министерствами и ведомствами будет создана Национальная база научных изданий.

В конце октября глава республики утвердил Концепцию развития науки до 2030 года.

Она предусматривает:

  • увеличение доли всех средств, направляемых на науку, по отношению к ВВП к 2025 году в шесть раз;
  • внедрение системы национального рейтинга научных организаций;
  • увеличение доли высококвалифицированных научных сотрудников (кандидатов наук, докторов философии и наук) раза в общей численности соискателей в возрасте до 39 лет к 2025 году в два раза.
Теги:
Узбекистан, цифровые технологии, вузы, Образование



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