Послевузовское образование в Узбекистане цифровизируется

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В этом году показала свою эффективность цифровизированная система приема документов и их регистрации в сфере послевузовского образования.
В связи с этим Мининноваций и Министерство по развитию информационных технологий предложили внедрить Единую электронную систему (ЕЭС) в деятельность по послевузовскому образованию.
Правительство Узбекистана эту инициативу поддержало и приняло постановление "О мерах по обеспечению прозрачности и эффективности процессов подготовки научных кадров".
Согласно документу, с 1 января на специальном сайте будут:
- формироваться квоты по приему на основе заказов;
- приниматься и регистрироваться документы;
- рассматриваться индивидуальные планы исследователей и научных руководителей.
Также будет осуществляться мониторинг эффективности деятельности.
Министерству инновационного развития поручено в срок до 1 марта 2021 года осуществить ввод всей информации по организациям послевузовского образования в единую электронную систему.
Кроме того, ведомство должно обеспечить руководство и методическую поддержку научных организаций при использовании ЕЭС, а также провести обучающие семинары по использованию этой электронной системы.
Центру кибербезопасности, в свою очередь, поручено обеспечить информационную безопасность ЕЭС.
Обучение в докторантуре и научные исследования стажеров проводятся за счет госбюджета, а финансирование технического обслуживания и поддержки будет осуществляться Мининноваций в рамках сметы годовых расходов.
Кроме того, Национальной библиотекой имени Алишера Навои вместе с министерствами и ведомствами будет создана Национальная база научных изданий.
В конце октября глава республики утвердил Концепцию развития науки до 2030 года.
Она предусматривает:
- увеличение доли всех средств, направляемых на науку, по отношению к ВВП к 2025 году в шесть раз;
- внедрение системы национального рейтинга научных организаций;
- увеличение доли высококвалифицированных научных сотрудников (кандидатов наук, докторов философии и наук) раза в общей численности соискателей в возрасте до 39 лет к 2025 году в два раза.