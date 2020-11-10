Послевузовское образование в Узбекистане цифровизируется

Подробнее о том, что такое Единая электронная система (ЕЭС) и как ее будут внедрять в республике, читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В этом году показала свою эффективность цифровизированная система приема документов и их регистрации в сфере послевузовского образования.

В связи с этим Мининноваций и Министерство по развитию информационных технологий предложили внедрить Единую электронную систему (ЕЭС) в деятельность по послевузовскому образованию.

Правительство Узбекистана эту инициативу поддержало и приняло постановление "О мерах по обеспечению прозрачности и эффективности процессов подготовки научных кадров".

Согласно документу, с 1 января на специальном сайте будут:

формироваться квоты по приему на основе заказов;

приниматься и регистрироваться документы;

рассматриваться индивидуальные планы исследователей и научных руководителей.

Также будет осуществляться мониторинг эффективности деятельности.

Министерству инновационного развития поручено в срок до 1 марта 2021 года осуществить ввод всей информации по организациям послевузовского образования в единую электронную систему.

Кроме того, ведомство должно обеспечить руководство и методическую поддержку научных организаций при использовании ЕЭС, а также провести обучающие семинары по использованию этой электронной системы.

Центру кибербезопасности, в свою очередь, поручено обеспечить информационную безопасность ЕЭС.

Обучение в докторантуре и научные исследования стажеров проводятся за счет госбюджета, а финансирование технического обслуживания и поддержки будет осуществляться Мининноваций в рамках сметы годовых расходов.

Кроме того, Национальной библиотекой имени Алишера Навои вместе с министерствами и ведомствами будет создана Национальная база научных изданий.

В конце октября глава республики утвердил Концепцию развития науки до 2030 года.

Она предусматривает: