В Москве ввели новые меры против COVID — они будут действовать до 15 января

За их несоблюдение будут штрафовать. По словам Собянина, новые требования позволят спасти тысячи жизней.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничениях, связанных с пандемией COVID-19.

C 23.00 до 6.00 посетителям будет закрыт вход в заведения общепита (рестораны, кафе, бары). Меры не распространяются на торговлю навынос и доставку;

Студентов вузов и колледжей переводят на дистанционный формат обучения. Их социальные карты для проезда в транспорте временно будут заблокированы;

Максимальная вместимость в театрах, кинотеатрах и концертных залах должна быть не более 25% от общего количества мест;

На спортивные мероприятия по-прежнему можно пускать зрителей, однако теперь это нужно согласовывать заранее с департаментом спорта Москвы и столичным управлением Роспотребнадзора;

Временно приостановлено проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий. Меры не касаются официальных мероприятий от органов исполнительной власти;

Приостанавливают работу детские дневные лагеря и развлекательные центры. Подобные мероприятия можно организовывать только на открытом воздухе.

Ограничения будут действовать 2 месяца — с 13 ноября по 15 января 2021 года.

"Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще не критичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост", — заявил мэр столицы.

По его словам, накануне в Москве был отмечен рекордный прирост числа заболевших с начала пандемии: + 6 897 новых случаев.

Сегодня ситуация немного улучшилась (+ 5 902), однако эпидемиологическая обстановка все еще остается нестабильной.