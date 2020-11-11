В Узбекистане снова ощутили землетрясение

Расстояние от эпицентра до Ташкента 296 км в юго-восточном направлении, сила подземных толчков в столице - 2 балла.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В Узбекистане ощутили отголоски землетрясения, которое произошло магнитудой 5,2 в Таджикистане вчера вечером, сообщают в МЧС республики.

"Координаты: 38,8 градуса северной широты; 70,52 градуса восточной долготы. Глубина 183 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 296 км в юго-восточном направлении", - говорится в информации.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

- Ташкент: 296 км, 2 балла;

- Наманган: 263 км, 2 балла;

- Андижан: 270 км, 2 балла;

- Фергана: 207 км, 2 балла;

- Гулистан: 240 км, 2 балла;

- Джизак: 272 км, 2 балла;

- Самарканд: 321 км, 2 балла;

- Термез: 334 км, 2 балла.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших нет.