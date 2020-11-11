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В Узбекистане учредят день профсоюзного работника

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201111/15378906/V-Uzbekistane-uchredyat-den-profsoyuznogo-rabotnika.html

Впервые с посланием к участникам съезда обратился президент страны Шавкат Мирзиёев. Поздравительную речь зачитал премьер-министр.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. На очередном VIII съезде Федерации профсоюзов Узбекистана принял участие премьер-министр республики Абдулла Арипов.

Впервые с посланием к участникам съезда обратился президент страны Шавкат Мирзиёев. Поздравительную речь зачитал премьер-министр.

Глава государства высоко оценил деятельность федерации, предложил объявить 11 ноября Днем профсоюзных работников страны и создать Академию профсоюзов.

В период распространения пандемии коронавируса, отмечали на встрече, профсоюзы страны проводили системную работу по обеспечению охраны труда и защите трудовых прав свыше 5,5 миллиона работников различных отраслей.

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Средняя сумма, затрачиваемая на одного работника в год на реализацию мероприятий Коллективного договора в стране, в 2016-м составляла 1 миллион 539 тысяч сумов, а к концу 2019-го выросла до 5 миллионов 100 тысяч сумов.

Семья
© Sputnik / Екатерина Соловьева
Профсоюз поможет малообеспеченным начать семейный бизнес

Республиканская рабочая группа по вопросам женщин, созданная в начале 2020 года под эгидой Федерации профсоюзов Узбекистана, посетила регионы страны, чтобы изучить проблемы и чаяния женщин.

По результатам работы в рамках Программы действий были трудоустроены 122 753 женщины. Более 28 миллиардов сумов выделено 4 413 нуждающимся женщинам, находящимся в трудной социальной ситуации.

Теги:
профессия, Узбекистан, Совет Федерации профсоюзов Узбекистана, Федерация профсоюзов



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