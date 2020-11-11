В Узбекистане учредят день профсоюзного работника

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. На очередном VIII съезде Федерации профсоюзов Узбекистана принял участие премьер-министр республики Абдулла Арипов.

Впервые с посланием к участникам съезда обратился президент страны Шавкат Мирзиёев. Поздравительную речь зачитал премьер-министр.

Глава государства высоко оценил деятельность федерации, предложил объявить 11 ноября Днем профсоюзных работников страны и создать Академию профсоюзов.

В период распространения пандемии коронавируса, отмечали на встрече, профсоюзы страны проводили системную работу по обеспечению охраны труда и защите трудовых прав свыше 5,5 миллиона работников различных отраслей.

Профсоюзы Узбекистана и России заключили соглашение о сотрудничестве >>

Средняя сумма, затрачиваемая на одного работника в год на реализацию мероприятий Коллективного договора в стране, в 2016-м составляла 1 миллион 539 тысяч сумов, а к концу 2019-го выросла до 5 миллионов 100 тысяч сумов.

Республиканская рабочая группа по вопросам женщин, созданная в начале 2020 года под эгидой Федерации профсоюзов Узбекистана, посетила регионы страны, чтобы изучить проблемы и чаяния женщин.

По результатам работы в рамках Программы действий были трудоустроены 122 753 женщины. Более 28 миллиардов сумов выделено 4 413 нуждающимся женщинам, находящимся в трудной социальной ситуации.