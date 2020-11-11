"Поехали!": в России сделают знаменитую фразу Гагарина товарным знаком

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. "Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!", сообщили в госкорпорации.
Отмечается, что это делается для того, чтобы оградиться от недобросовестной конкуренции.
"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", — заявили в "Роскосмосе".
В госкорпорации отметили, что под недобросовестными конкурентами подразумевают "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".
Ранее "Роскосмос" также запустил процесс регистрации в качестве товарных знаков изображения робота "Федора" и надписи FEDOR.
Напомним, что свою знаменитую фразу "Поехали!" Юрий Гагарин произнес 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур.
Именно тогда Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос.