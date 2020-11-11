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"Поехали!": в России сделают знаменитую фразу Гагарина товарным знаком

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201111/15379713/Poekhali-v-Rossii-sdelayut-znamenituyu-frazu-Gagarina-tovarnym-znakom.html

Юрий Гагарин произнес эту фразу 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур — это был первый в мире полет человека в космос.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. "Роскосмос" зарегистрирует в качестве товарного знака знаменитую фразу Юрия Гагарина "Поехали!", сообщили в госкорпорации. 

Отмечается, что это делается для того, чтобы оградиться от недобросовестной конкуренции. 

"Госкорпорация "Роскосмос" инициировала регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции", — заявили в "Роскосмосе".

В госкорпорации отметили, что под недобросовестными конкурентами подразумевают "различные хозяйствующие субъекты при использовании таких обозначений для маркировки товаров и услуг".

Ранее "Роскосмос" также запустил процесс регистрации в качестве товарных знаков изображения робота "Федора" и надписи FEDOR.

КЦ "Южный" / ЦЭНКИ
Подготовка робота Skybot F-850 (робота "Федора") на Байконуре к полету к МКС

Напомним, что свою знаменитую фразу "Поехали!" Юрий Гагарин произнес 12 апреля 1961 года, находясь в корабле "Восток" при запуске одноименной ракетой-носителем с космодрома Байконур. 

Именно тогда Гагарин стал первым в мире человеком, совершившим полет в космос.

Теги:
товар, Юрий Гагарин, Россия, Роскосмос



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