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Рабочие на строительстве автомобильного моста

Минтруд не давал разрешения мигрантам из Бангладеш на работу в Узбекистане

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Иностранных работников, как сообщается, планировалось привлечь к строительству завода GTL в Кашкадарьинской области.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В Министерстве занятости и трудовых отношений прокомментировали информацию о прибытии в Узбекистан на заработки 888 бангладешцев.

Самолет Airbus A320 компании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Алексей Даничев
Почти 900 мигрантов из Бангладеш прибудут в Узбекистан на заработки

При этом 239 из них уже находятся на территории республики. Об этом рассказал посол Бангладеш в Узбекистане Джахонгир Алам.

В Минтруде заявили, что, согласно законодательству, компании "Узбекнефтегаз" и Uzbekistan GTL действительно могут привлекать иностранных работников. 

Однако в 2019 году правительство приняло постановление, которое предусматривает, что иностранным гражданам прежде необходимо получить документ, подтверждающий их право работать на территории Узбекистана.

Его выдает Агентство по вопросам внешней трудовой миграции.

"До сегодняшнего дня ни АО "Узбекнефтегаз", ни Uzbekistan GTL, ни генеральный подрядчик проекта (компания ENTER Engineering) не обращались для получения соответствующего подтверждения", — отметили в Минтруде.

Ведомство направило запрос в компании для получения информации о гражданах из Бангладеш, привлекаемых на работу.

А как же сами узбекистанцы?

Депутат Олий Мажлиса Дониер Ганиев ранее выступил против работы трудовых мигрантов из Бангладеш в республике.

© Sputnik / Максим Богодвид
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По его словам, тот факт, что компании решили привозить трудовых мигрантов из-за рубежа, в то время как в самом Узбекистане растет число безработных, говорит о жадности и отсутствии совести у руководителей предприятий. 

В свою очередь, в Минтруде заявили, что готовы посодействовать в трудоустройстве на строительство завода GTL безработных узбекистанцев и организовать для них бесплатные профессиональные учебные курсы.

Теги:
работа, Министерство труда Узбекистана, трудовые мигранты, Узбекистан, Бангладеш, заработки



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