Россия запускает массовое производство вакцины "Спутник V"

Препарат, произведенный НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, получил свидетельство о регистрации Минздрава РФ 11 августа. Эффективность его применения в ходе третьей фазы испытаний составила 92 процента.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В России запускается массовое производство вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Первая в мире зарегистрированная вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство", — сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС. Его цитирует РИА Новости.

Вакцина "Спутник V", произведенная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

В среду РФПИ опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний "Спутник V". Эффективность применения вакцины составила 92 процента.

С 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования второй российской вакцины — "ЭпиВакКорона" — с параллельной работой по введению в гражданский оборот. Препарат, напомним, был создан центром "Вектор".

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что третья вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в РФ в ближайшее время.