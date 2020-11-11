21:10 11 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Медработник с препаратом от коронавируса Спутник V

Россия запускает массовое производство вакцины "Спутник V"

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
12421
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/0b/15382537.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201111/15382473/Rossiya-zapuskaet-massovoe-proizvodstvo-vaktsiny-Sputnik-V.html

Препарат, произведенный НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, получил свидетельство о регистрации Минздрава РФ 11 августа. Эффективность его применения в ходе третьей фазы испытаний составила 92 процента.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В России запускается массовое производство вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник V", заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

"Первая в мире зарегистрированная вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам, промышленные масштабы наращиваются сегодня, уже производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство", — сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС. Его цитирует РИА Новости.

Вакцина "Спутник V", произведенная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Путин пообещал, что скоро будет зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
Ruptly
Путин сообщил о ближайшей региcтрации третьей российской вакцины от COVID-19
В среду РФПИ опубликовал промежуточные результаты третьей фазы испытаний "Спутник V". Эффективность применения вакцины составила 92 процента.

С 15 ноября начнутся пострегистрационные исследования второй российской вакцины — "ЭпиВакКорона" — с параллельной работой по введению в гражданский оборот. Препарат, напомним, был создан центром "Вектор".

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что третья вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в РФ в ближайшее время.

Теги:
Минздрав РФ, Вакцина, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Портрет Хабиба Нурмагомедова
Портрет Хабиба Нурмагомедова и философия: путь узбекского художника
Всевышний одарил меня талантом: узбекский художник рисует без рук и учит детей.
Всевышний подарил мне талант: художник без рук учит детей рисовать — видео
Найти работу и не прогадать: новые условия поиска

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться