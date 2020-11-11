Доктор Мясников назвал главные ошибки при лечении COVID-19 на дому

Ранее специалист высказал свое мнение по поводу новых ограничений по коронавирусу и о масках как о средстве индивидуальной защиты в пандемию.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников назвал главные ошибки, которые допускают заболевшие COVID-19 при лечении на дому.

Он отметил, что нет какого-то "радикального средства", которое тут же излечит или же предотвратит переход болезни в более тяжелую форму.

В связи с этим Мясников порекомендовал не применять без рекомендации врача такие специфические лекарства, как, к примеру, хлорокин.

Сюда же следует отнести и антибиотики.

Медик предупредил: при лечении COVID-19 антибиотиками вырабатывается устойчивость к ним. Это приводит к тому, что они попросту перестают действовать на организм. В дальнейшем это может иметь опасные последствия.

Кроме того, Мясников предостерег пациентов от приема препаратов, разжижающих кровь. Такие лекарства положены лишь небольшому проценту тяжелых больных в госпитальных условиях, добавил врач.

"Те, кто правдами и неправдами достают себе эти препараты и вводят их себе дома, часто попадают в больницы уже не с ковидом, а с кровоизлияниями в мозг или желудочно-кишечными кровотечениями", — рассказал Мясников.

Ранее специалист высказал мнение по поводу новых ограничений по коронавирусу в РФ. Он отметил, что "дебаты" вокруг масочной темы (эффективны ли они или же вредны) лишь накаляют ситуацию.

Мясников подчеркнул, что маски могут помочь ограничить распространение болезни, поэтому их следует носить и "не обострять взаимоотношения", ведь "это не так уж и трудно".