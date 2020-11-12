Люди, выступающие против прививок: как их убедить вакцинироваться от COVID?

Эксперты убеждены, что успех любой вакцины от коронавируса будет зависеть от доверия населения.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. К вакцинации можно относиться по-разному: кто выступает за прививки, кто-то против.

Однако сейчас в мире бушует пандемия COVID-19, и многие специалисты придерживаются мнения, что вакцина от коронавируса — это ключ к его преодолению.

В ВОЗ считают, что люди, которые категорически отказываются от прививок, могут изменить свое мнение, если препараты от COVID-19 докажут свою безопасность.

"Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", — заявили РИА Новости в организации.

Между тем в ВОЗ добавили, что некоторые люди всерьез обеспокоены скоростью этого процесса, безопасностью и эффективностью будущей вакцины.

Специалисты отметили, что успех любой вакцины от коронавируса будет зависеть от доверия населения.

"Как только мы приблизимся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, мы сможем рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать", — заключили в ВОЗ.

По последним данным, с начала пандемии в мире зарегистрировано 52,3 миллиона случаев заболевания коронавирусом, скончались — 1,29 миллиона человек, выздоровели — 34 миллиона.