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Call-центр российского Сбербанка "заговорил" на узбекском языке

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15393428/Call-tsentr-rossiyskogo-Sberbanka-zagovoril-na-uzbekskom-yazyke.html

Также в Сбере появилась услуга, которая будет интересна гражданам Узбекистана: теперь на новую карточку можно нанести изображение республики.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В call-центре российского Сбербанка стали доступны несколько новых языков, среди которых — узбекский и таджикский. 

Ранее для клиентов, не владеющих русским, был доступен только английский язык. 

"В офисах банка не говорящим по-русски клиентам доступны презентации по наиболее распространенным продуктам и сервисам — картам, вкладам, интернет-банкингу Сбербанк Онлайн, бонусной программе "СберСпасибо" и другим — на английском, узбекском, таджикском, китайском, японском и корейском языках", — говорится в официальном сообщении.

Также в Сбере появилась услуга, которая будет интересна гражданам Узбекистана. 

"Заказывая новую банковскую карту, каждый желающий может выбрать для нанесения на нее любимое изображение с видами Узбекистана, Таджикистана, например площадь Регистан в Самарканде или дворец "Кохи Навруз" в Душанбе, и других стран СНГ", — добавили в банке.

По словам директора дивизиона "Особенные решения" Сбербанка Александры Алтуховой, эти нововведения призваны "снять языковой барьер" при использовании иностранными клиентами услуг банка. 

Атака хакера
© Flickr / Dennis Skley
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Между тем в Сбере заявили, что уже много лет банк развивает систему мгновенных трансграничных денежных переводов между Россией и странами ближнего зарубежья.

В частности, граждане стран Центральной Азии могут совершать онлайн-переводы через приложение по номеру телефона получателя.

Кроме того, жители этих стран могут пополнять в мобильном приложении Сбербанк Онлайн баланс зарубежных сотовых операторов без комиссии.

Теги:
телефон, банки, узбекский язык, Сбербанк



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