В клинике по приватизации имеются все условия для консультирования по экономическим, финансовым и юридическим вопросам, предоставления информационных услуг.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Клинику оздоровления и приватизации предприятий, сообщает пресс-служба главы государства.

В каршинской клинике по приватизации имеются все условия для консультирования по экономическим, финансовым и юридическим вопросам, предоставления информационных услуг. Работают квалифицированные специалисты, установлены инфокиоски. Здесь можно получить подробную информацию об объектах, предлагаемых к приватизации, связанных с ней процедурах. Все услуги оказываются бесплатно.

Пресс-служба президента В Карши открылась Клиника оздоровления и приватизации предприятий

В здании учреждения организована постоянная выставка продукции, производимой крупными предприятиями Кашкадарьи. Есть конференц-зал, помещения для переговоров, отделение ассоциации экспортеров, учебные центры.

"Приватизация - важный процесс, призванный создавать добавленную стоимость и рабочие места. Необходимо, чтобы каждый объект обрел собственника и начал работать. Это возможность для предпринимателя и источник поступлений в местный бюджет", - сказал глава государства в ходе ознакомления с деятельностью клиники.

Здесь же состоялась презентация о "точках роста" районов области. К примеру, в 2015 году местный бюджет Нишанского района свелся с нулевым балансом. После предоставления хокимам возможности управлять и распоряжаться дополнительными поступлениями, экономика района начала развиваться.

Пресс-служба президента В Карши открылась Клиника оздоровления и приватизации предприятий

Президент указал на необходимость продолжения работы по этой системе, решения социальных проблем, строительства жилья и дорог, содействия малообеспеченным семьям за счет задействования "точек роста" и обеспечения дополнительных поступлений.