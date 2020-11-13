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В Коканде злоумышленники незаконно реализовывали пиротехнику

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201113/15395108/V-magazine-Kokanda-nezakonno-realizovyvali-pirotekhniku.html

Весь товар был изъят в качестве вещественных доказательств. По данному факту ведется дополнительное расследование.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Коканде сотрудники правоохранительных органов обнаружили на складе продовольственного магазина незаконно реализуемые пиротехнические изделия. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия было обнаружено четыре пачки пиротехнических изделий "9D" стоимостью 250 тысяч сумов каждая, 16 упаковок "7SHOTS"на общую сумму 640 тысяч, 960 пачек "Трения" - 2,6 тысячи сумов за штуку и 480 пачек "Британик" - 2,6 тысячи сумов за один экземпляр.

Отмечается, что весь товар был изъят в качестве вещественных доказательств.

По данному факту ведется дополнительное расследование.

В МВД напоминают, что незаконный оборот пиротехнических изделий, а также их производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, ввоз, использование или сбыт наказывается штрафом от пяти до двадцати базовых расчетных величин с полной конфискацией контрабандного имущества. Повторное нарушение влечет за собой уголовную ответственность, подчеркнули в министерстве.




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