В Узбекистан идут морозы и снегопад

Температура 18−20 ноября повсеместно понизится до - 13 градусов, по северу - до 15 градусов мороза.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. На территорию Узбекистана осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург), сообщает Узгидромет.

Дождь и снег пройдут по всей стране 18−19 ноября. По Бухарской, Навоийской областям 18 ноября местами возможен небольшой снег, 19 ноября без осадков. По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.

По горным районам Узбекистана 18−19 ноября ожидается снег, местами сильный. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с в некоторых районах.

Температура 18−20 ноября повсеместно понизится до -13 градусов, по северу - до 15 градусов мороза.