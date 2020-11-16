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Мужчина в автобусе у замерзшего окна

В Узбекистан идут морозы и снегопад

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15413701/V-Uzbekistan-idut-morozy-i-snegopad.html

Температура 18−20 ноября повсеместно понизится до - 13 градусов, по северу - до 15 градусов мороза.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. На территорию Узбекистана осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над районами Урала (Екатеринбург), сообщает Узгидромет.

Дождь и снег пройдут по всей стране 18−19 ноября. По Бухарской, Навоийской областям 18 ноября местами возможен небольшой снег, 19 ноября без осадков. По Каракалпакстану и Хорезмской области без осадков.

По горным районам Узбекистана 18−19 ноября ожидается снег, местами сильный. Ожидается усиление ветра до 15−20 м/с в некоторых районах.

Температура 18−20 ноября повсеместно понизится до -13 градусов, по северу - до 15 градусов мороза.

Теги:
похолодания, холод, снегопад, Снег, морозы, мороз, Узбекистан, Узбекистан, прогноз погоды, погода



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