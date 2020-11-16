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В Минюсте объяснили порядок предоставления жилья трудовым мигрантам

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201116/15415148/V-Minyuste-obyasnili-poryadok-predostavleniya-zhilya-trudovym-migrantam.html

Жилье предоставляется из районов (городов) в установленном порядке на основе льготного ипотечного кредита.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Министерстве юстиции проанализировали Положение о порядке предоставления квартир трудовым мигрантам, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Потребность в жилье определяется, исходя из социальных критериев:

  • отсутствие у гражданина недвижимости в собственности;
  • многодетность;
  • доход семьи;
  • наличие в семье больного, которому необходимо жить в отдельной комнате;
  • несоответствие площади жилого помещения социальной норме и другие критерии.

Жилье предоставляется из районов (городов) в установленном порядке на основе льготного ипотечного кредита.

Его условия следующие: льготный период составляет 1 год с постепенно повышающейся ежегодной процентной ставкой с 7% до уровня ставки рефинансирования в течение первых 5 лет, а также в размере ставки рефинансирования в последующем периоде.

Порядок предоставления жилья

  1. Заявитель проходит регистрацию в программе Labour migration через центры содействия занятости населения по месту жительства;
  2. Предоставляет комиссии по месту постоянного проживания анкету-заявление и документы;
  3. Комиссия рассматривает документы в течение 15 рабочих дней, определяя претендентов на основе социальных критериев. Свое решение комиссия оглашает в виде письменной рекомендации или же отказа;
  4. Заявители, которым выдана письменная рекомендация, обращаются в инжиниринговую компанию для заключения первоначального договора;
  5. Претенденты, заключившие первоначальный договор с филиалом инжиниринговой компании, обращаются в филиал коммерческого банка для получения кредита. 

В Минюсте отметили, что за последний год было одобрено предоставление на льготных условиях 3 462 квартиры в многоквартирных домах.

Теги:
Минюст Узбекистана, Мигранты, жилье, дом



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