В Минюсте объяснили порядок предоставления жилья трудовым мигрантам

Жилье предоставляется из районов (городов) в установленном порядке на основе льготного ипотечного кредита.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Министерстве юстиции проанализировали Положение о порядке предоставления квартир трудовым мигрантам, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Потребность в жилье определяется, исходя из социальных критериев:

отсутствие у гражданина недвижимости в собственности;

многодетность;

доход семьи;

наличие в семье больного, которому необходимо жить в отдельной комнате;

несоответствие площади жилого помещения социальной норме и другие критерии.

Жилье предоставляется из районов (городов) в установленном порядке на основе льготного ипотечного кредита.

Его условия следующие: льготный период составляет 1 год с постепенно повышающейся ежегодной процентной ставкой с 7% до уровня ставки рефинансирования в течение первых 5 лет, а также в размере ставки рефинансирования в последующем периоде.

Порядок предоставления жилья

Заявитель проходит регистрацию в программе Labour migration через центры содействия занятости населения по месту жительства; Предоставляет комиссии по месту постоянного проживания анкету-заявление и документы; Комиссия рассматривает документы в течение 15 рабочих дней, определяя претендентов на основе социальных критериев. Свое решение комиссия оглашает в виде письменной рекомендации или же отказа; Заявители, которым выдана письменная рекомендация, обращаются в инжиниринговую компанию для заключения первоначального договора; Претенденты, заключившие первоначальный договор с филиалом инжиниринговой компании, обращаются в филиал коммерческого банка для получения кредита.

В Минюсте отметили, что за последний год было одобрено предоставление на льготных условиях 3 462 квартиры в многоквартирных домах.