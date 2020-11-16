В Минюсте объяснили порядок предоставления жилья трудовым мигрантам

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Министерстве юстиции проанализировали Положение о порядке предоставления квартир трудовым мигрантам, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Потребность в жилье определяется, исходя из социальных критериев:
- отсутствие у гражданина недвижимости в собственности;
- многодетность;
- доход семьи;
- наличие в семье больного, которому необходимо жить в отдельной комнате;
- несоответствие площади жилого помещения социальной норме и другие критерии.
Жилье предоставляется из районов (городов) в установленном порядке на основе льготного ипотечного кредита.
Его условия следующие: льготный период составляет 1 год с постепенно повышающейся ежегодной процентной ставкой с 7% до уровня ставки рефинансирования в течение первых 5 лет, а также в размере ставки рефинансирования в последующем периоде.
Порядок предоставления жилья
- Заявитель проходит регистрацию в программе Labour migration через центры содействия занятости населения по месту жительства;
- Предоставляет комиссии по месту постоянного проживания анкету-заявление и документы;
- Комиссия рассматривает документы в течение 15 рабочих дней, определяя претендентов на основе социальных критериев. Свое решение комиссия оглашает в виде письменной рекомендации или же отказа;
- Заявители, которым выдана письменная рекомендация, обращаются в инжиниринговую компанию для заключения первоначального договора;
- Претенденты, заключившие первоначальный договор с филиалом инжиниринговой компании, обращаются в филиал коммерческого банка для получения кредита.
В Минюсте отметили, что за последний год было одобрено предоставление на льготных условиях 3 462 квартиры в многоквартирных домах.