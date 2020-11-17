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Завод по производству российской вакцины от COVID-19 построят в Казахстане

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Правительство РК уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот проект, рассказал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о достижении договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о строительстве в республике завода по производству российской вакцины от коронавируса.

"Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект", — сказал Токаев на совещании по мерам противодействия распространению COVID-19. Его цитирует пресс-служба.

Он также сообщил, что две казахстанские вакцины вошли в число перспективных мировых биопрепаратов и проходят клинические испытания.

© Sputnik / Илья Питалев
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"Важнейшая задача правительства — без проволочек запустить в производство отечественную вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины", — отметил президент.

Общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане по состоянию на 17 ноября достигло 121 653, количество летальных исходов — 1 952. Выздоровели 110 382 пациента.

Теги:
коронавирус, пандемия, Россия, Вакцина, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Казахстан



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