В Узбекистане внедряется новая система медико-санитарной помощи

Она подразумевает разделение населения по группам риска, обслуживание по принципу семейной поликлиники, а также стимулирование медработников первичного звена здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по внедрению принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе здравоохранения реформ".

Медицинская помощь – по группам риска

В условиях высоких рисков эпидемий в Узбекистане пересмотрена организация первичной медико-санитарной помощи.

Внедрение усовершенствованной службы медицинской профилактики и патронажа предусматривает разделение населения по уровню рискана группы: базовая, с низким уровнем риска, со средним и с высоким уровнем риска.

На первом этапе новая система будет внедрена в 26 районах (городах) и предусматривает:

прохождение медосмотра населения в зависимости от принадлежности к определенной группе;

установление постоянного наблюдения и индивидуального патронажа за больными, не имеющими возможности самостоятельного посещения медучреждений;

проведение периодических скрининговых обследований по определенным заболеваниям.

Внедряется обслуживание семьи

Врачи общей практики станут семейными врачами. Соответственно, к подготовке семейных врачей адаптируются программы дисциплин медицинских вузов.

Семейный врач будет выдавать направление в многопрофильные центральные поликлиники районов и областные больницы для оказания бесплатной медпомощи, а также льготные рецепты на лекарственные средства и изделия медназначения.

В помощь семейным врачам будут созданы "медицинские бригады", состоящие из средних медработников по терапии, педиатрии, акушерству и патронажу.

Они сформируют "медицинские карты" закрепленных за ними территорий в разрезе семей и граждан.

"Медицинские бригады" обеспечат планшетами и мобильными диагностическими средствами.

Внедряется рейтинговая оценка работы медиков

С 1 января 2021 года семейные врачи и другие медработники по результатам оценки эффективности своей работы будут ежеквартально поощряться единовременным денежным вознаграждением – от 10 до 30 БРВ.

Показателями оценки эффективности работы семейного врача следующие: уровень здоровья населения махалли, рост заболеваемости на закрепленной территории, обращения граждан за экстренной медпомощью, госпитализация населения.

Как стимулировать работу на селе

С 2021 года внедряется программа "Сельский врач".

Врачам, проживающим в других регионах и окончившим медицинские вузы в течение последних 3 лет, при трудоустройстве в пункты семейного врача и поликлиники, расположенные в отдаленных и труднодоступных районах, выделяются:

единовременные денежные средства в размере 30 млн сумов;

не имеющим жилье – служебные жилые помещения сроком на 3 года или компенсируется ежемесячная арендная плата в размере 2 БРВ из госбюджета.

Махалли – за здоровый образ жизни

Инспекторы по профилактике махаллей займутся пропагандой здорового образа жизни среди жителей.

Они должны обеспечивать безопасность вечерних прогулок граждан и проведения спортивных игр.

В зависимости от достигнутых показателей здоровья населения махалли инспекторы по профилактике каждые 6 месяцев будут поощряться за счет средств местных бюджетов и других источников.