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Каким мылом следует пользоваться для профилактики COVID — мнение вирусолога

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15421991/Kakim-mylom-sleduet-polzovatsya-dlya-profilaktiki-COVID--mnenie-virusologa.html

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения COVID-19 на 36%.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В разгар пандемии очень важно строго придерживаться санитарно-эпидемиологических требований: соблюдать социальную дистанцию, носить маски, дезинфицировать руки и мыть их с мылом как можно чаще.

© Sputnik / Варвара Гертье
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Стоит отметить, что наше время полки магазинов буквально ломятся от изобилия средств гигиены, и не понятно, к примеру, каким же именно мылом следует пользоваться для профилактики коронавирусной инфекции.

На этот вопрос ответил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский.

"Покупать какое-то дорогое мыло со специальными свойствами совершенно не обязательно. Это способ сделать деньги. На мыле совсем не обязательно должно быть написано "Антибактериальное". Более того – антибактериальное мыло может вызывать нездоровый эффект, потому что будет сушить кожу или уничтожать не то, что надо", — отметил специалист в эфире "Радио 1".

Вместо этого следует обратить внимание на самое обычное детское мыло, продолжил эксперт.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Между тем Аграновский отметил, что выбор стоит сделать именно в пользу твердого мыла: жидкое, по его словам, смывает вирусы и бактерии хуже. 

Что касается температуры воды, то она никак не сказывается на "живучести" вируса на коже, поэтому вода должна быть просто комфортной для человека.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения COVID-19 на 36%.

Теги:
вирус, пандемия, коронавирус, Профилактика, здоровье, средства гигиены



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