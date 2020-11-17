Россотрудничество запустит конкурс на неофициальное название агентства

Иностранцы с трудом выговаривают нынешнее название, признал глава агентства Евгений Примаков. По его словам, "нужно что-то короткое, понятное".

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Россотрудничество запустит среди вузов конкурс на лучшее неофициальное название организации, заявил руководитель агентства Евгений Примаков.

"Нам очень хочется услышать мнение общества, я думаю, что мы запустим какую-то историю с выдумыванием названия среди, пусть это будут вузы, пусть это будут вузы, где учатся иностранцы. Нам очень интересно послушать предложения, которые прозвучат, тогда мы сможем сделать предложение нашему руководству, как мы можем выглядеть", — сказал Примаков на конференции в МИА "Россия сегодня".

Глава агентства признал, что иностранцы с трудом выговаривают нынешнее название агентства, "нужно что-то короткое, понятное для самого агентства, неофициальное, не что-то, что меняет наши бланки".

Примаков также добавил, что нужно новое название для самих культурных центров (РЦНК).

"Их у нас 73 штуки в 62 странах и еще 80, если считать еще представителей", — уточнил он.

Один из таких центров, напомним, находится в столице Узбекистана.