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Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19

Мирзиёев поручил оптимизировать деятельность больниц для пациентов с COVID-19

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (965)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201117/15424148/Mirziev-poruchil-optimizirovat-deyatelnost-bolnits-dlya-patsientov-s-COVID-19.html

Заполненность коечного фонда составляет 16 процентов в Каракалпакстане, 10 – в Хорезме, 11 – в Кашкадарье, 19 – в Наманганской области, а в целом по республике – 38 процентов. На содержание этого фонда тратятся огромные средства.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Президент поручил руководителям всех уровней не реже двух дней в неделю заниматься исключительно противодействием коронавирусу на своей территории, проводить заседания штаба, регулярно отчитываться перед Республиканской специальной комиссией. Об этом сообщила пресс-служба Шавката Мирзиёева.

"Еще раз подчеркиваю: это заболевание не прощает равнодушия. В то же время мы должны продолжать достойно жить и работать, опираясь на накопленный нами во время пандемии огромный опыт и всеобъемлющие выводы", - подчеркнул глава государства.

По словам Мирзиёева, сегодня в 89 учреждениях по всему Узбекистану для пациентов с COVID-19 выделено 17,5 тысячи коек. В настоящее время в этих учреждениях проходят лечение 6 570 больных.

© Sputnik / Татьяна Макеева
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Заполненность коечного фонда составляет 16 процентов в Каракалпакстане, 10 – в Хорезме, 11 – в Кашкадарье, 19 – в Наманганской области, а в целом по республике – 38 процентов. На содержание этого фонда тратятся огромные средства.

Президент поставил задачу ответственным лицам досконально изучить деятельность отведенных для коронавируса больниц и оптимизировать их.

Мирзиёев подчеркнул, что беспокоится за выполнение профильных указов и постановлений. Под особым вниманием и то, как хокимы организуют работу в этом направлении.

"Пока хокимы не подключат к работе современно мыслящих и самоотверженных, болеющих своим делом начальников управлений народного образования и здравоохранения, они не смогут добиться практических результатов", - подчеркнул президент.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (965)
Теги:
Узбекистан, здравоохранение, Президент, Карантин, коронавирус



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