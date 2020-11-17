Мирзиёев поручил оптимизировать деятельность больниц для пациентов с COVID-19

Заполненность коечного фонда составляет 16 процентов в Каракалпакстане, 10 – в Хорезме, 11 – в Кашкадарье, 19 – в Наманганской области, а в целом по республике – 38 процентов. На содержание этого фонда тратятся огромные средства.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Президент поручил руководителям всех уровней не реже двух дней в неделю заниматься исключительно противодействием коронавирусу на своей территории, проводить заседания штаба, регулярно отчитываться перед Республиканской специальной комиссией. Об этом сообщила пресс-служба Шавката Мирзиёева.

"Еще раз подчеркиваю: это заболевание не прощает равнодушия. В то же время мы должны продолжать достойно жить и работать, опираясь на накопленный нами во время пандемии огромный опыт и всеобъемлющие выводы", - подчеркнул глава государства.

По словам Мирзиёева, сегодня в 89 учреждениях по всему Узбекистану для пациентов с COVID-19 выделено 17,5 тысячи коек. В настоящее время в этих учреждениях проходят лечение 6 570 больных.

Заполненность коечного фонда составляет 16 процентов в Каракалпакстане, 10 – в Хорезме, 11 – в Кашкадарье, 19 – в Наманганской области, а в целом по республике – 38 процентов. На содержание этого фонда тратятся огромные средства.

Президент поставил задачу ответственным лицам досконально изучить деятельность отведенных для коронавируса больниц и оптимизировать их.

Мирзиёев подчеркнул, что беспокоится за выполнение профильных указов и постановлений. Под особым вниманием и то, как хокимы организуют работу в этом направлении.

"Пока хокимы не подключат к работе современно мыслящих и самоотверженных, болеющих своим делом начальников управлений народного образования и здравоохранения, они не смогут добиться практических результатов", - подчеркнул президент.