Трудовым мигрантам в Тверской области с 2021 года увеличат стоимость патента

Сейчас стоимость патента для трудовых мигрантов на территории региона составляет 5 327 рублей. Со следующего года цена увеличится почти на 500 рублей.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В 2021 году трудовым мигрантам в Тверской области увеличат стоимость патента на работу, сообщили в областном правительстве.

Если сейчас за документ необходимо заплатить 5 327 рублей, то со следующего года — 5 805 рублей.

"Перед правительством Тверской области стоит важная задача – синхронизировать возмещение трудовых сил: те рабочие места, которые освобождают мигранты, необходимо предоставлять жителям Верхневолжья, тем самым сокращая безработицу среди населения в регионе", – заявил губернатор области Игорь Руденя.

Стоит отметить, что еще в 2015 году патент можно было приобрести за 3 000 рублей.

По решению властей региона его стоимость постепенно повышалась, велась активная борьба с нелегальной трудовой миграцией.

За последние годы были введены ограничения на использование иностранной рабочей силы по 33 видам экономической деятельности.

Как итог, в Тверской области было освобождено свыше 9 000 рабочих мест — их занимали трудовые мигранты.

При этом регион входит в число 15 российских субъектов с самым низким уровнем безработицы (11 место из 85).

По прогнозам областной службы занятости, в будущем году в Тверской области ситуация на рынке труда продолжит улучшаться.