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Мусульманка, архивное фото

В Новой Зеландии впервые появилась полицейская фуражка с хиджабом — фото

© AFP 2018 / MUSTAFA OZER
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201118/15429910/V-politsii-Novoy-Zelandii-vpervye-poyavilas-furazhka-s-khidzhabom--foto.html

Дизайн головного платка разработала Massey Design School. Темно-синий хиджаб создан из мягкой эластичной ткани, которая держит форму и хорошо сочетается с фуражкой.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Полиция Новой Зеландии представила новый вариант униформы — впервые традиционную одежду правоохранителя дополнили хиджабом, пишет Vice.  

Такой вариант формы разработали специально для одной из сотрудниц — 30-летней студентки Королевского полицейского колледжа Зеены Али. 

Девушка пришла в полицию в 2019 году после двух серий теракта в мечетях Крайстчерча. Совсем недавно она закончила учиться и скоро приступит к своим обязанностям.

Отмечается, что Зеена Али станет первой в истории страны полицейской-мусульманкой, которой разрешено носить хиджаб. 

"Большинство мусульманских женщин слишком напуганы, чтобы общаться с полицейскими, и, вероятно, закроют дверь перед незнакомым мужчиной. Если нам удастся привлечь больше женщин, создать более разнообразную среду, мы сможем предотвратить больше преступлений", — рассказала девушка.

В полиции между тем считают, что разнообразие — это то, к чему нужно стремиться. Оно необходимо для того, чтобы "эффективно удовлетворять потребности сообществ страны сейчас и в будущем", добавили в органах правопорядка.

Теги:
Одежда, форма, полиция, мусульмане, Новая Зеландия, Хиджаб, Ислам



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