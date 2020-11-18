В Новой Зеландии впервые появилась полицейская фуражка с хиджабом — фото

Дизайн головного платка разработала Massey Design School. Темно-синий хиджаб создан из мягкой эластичной ткани, которая держит форму и хорошо сочетается с фуражкой.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Полиция Новой Зеландии представила новый вариант униформы — впервые традиционную одежду правоохранителя дополнили хиджабом, пишет Vice.

Такой вариант формы разработали специально для одной из сотрудниц — 30-летней студентки Королевского полицейского колледжа Зеены Али.

I just want to move to New Zealand tbh, a nice progressive country. https://t.co/3kTTUh6xAo — Laura ☃️ (@Lauraburtonsays) November 16, 2020

Девушка пришла в полицию в 2019 году после двух серий теракта в мечетях Крайстчерча. Совсем недавно она закончила учиться и скоро приступит к своим обязанностям.

Отмечается, что Зеена Али станет первой в истории страны полицейской-мусульманкой, которой разрешено носить хиджаб.

"Большинство мусульманских женщин слишком напуганы, чтобы общаться с полицейскими, и, вероятно, закроют дверь перед незнакомым мужчиной. Если нам удастся привлечь больше женщин, создать более разнообразную среду, мы сможем предотвратить больше преступлений", — рассказала девушка.

В полиции между тем считают, что разнообразие — это то, к чему нужно стремиться. Оно необходимо для того, чтобы "эффективно удовлетворять потребности сообществ страны сейчас и в будущем", добавили в органах правопорядка.